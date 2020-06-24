台灣出生率創新低　首現「生不如死」警訊　醫師：不孕是關鍵

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣出生率在世界敬陪末座，今年再創新低！根據內政部最新統計，前五月出生人數65,513人，死亡人數74,662人，首度出現「生不如死」的警訊。生育率持續低迷的主要原因，除了不婚、不育，不孕更是關鍵。

根據統計，2018年台灣男性初婚年齡平均32.5歲；女性初婚年齡平均則是30.2歲，女性超過30歲後卵巢功能開始衰退，初婚年齡晚錯過了黃金生育期，加上外在環境汙染及工作壓力等，導致更加難孕。每年約有4萬人求診不孕科，並且持續攀升，35歲以上女性更佔了七成多。

另外，台灣男性精液品質也逐漸劣化，每c.c.精液的精蟲數平均每人每年減少48.75萬個，每人每次射精量年減0.03c.c.、每次射精精蟲數則年減300萬個，男性不孕 有年輕化趨勢，且逐年上升中。

TFC台北婦產科診所生殖中心副院長、生殖內分泌博士王瑞生醫師分析，外在環境汙染，加上現代人普遍外食，孕氣受到生活型態、塑化劑及壓力等影響，導致賀爾蒙失調，「年輕」也並不一定好孕，建議新婚夫妻一起做生育力檢查。

TFC台北婦產科診所生殖中心李怡萱醫師提醒，高齡求子必須跟時間賽跑，必須及早做生育力檢查，找出「難孕」的原因，透過生殖醫學快速找出正確的方向努力，不少求診者因此成功懷孕，不見得需要投入「人工受孕」或是「試管嬰兒」療程，才能避免因小問題耽誤生育時機，面臨「不孕」。

李怡萱醫師解釋，女性只要抽血即可檢查卵巢庫存量以及會影響到排卵功能的荷爾蒙 (包括抗穆勒氏管賀爾蒙AMH、泌乳激素、促甲狀腺激素、抗甲狀腺過氧化酶抗體)；男性則有精液分析項目。這些檢查能讓一窺生育力好壞，再加上輸卵管攝影、子宮鏡、經陰道超音波等檢查，更可以知道有沒有辦法自然懷孕。

李怡萱醫師表示，其實現代社會比較開放，只要未來有計畫生孩子，若有婚前性行為，甚至想先懷孕再打算結婚的情侶，生育力檢查其實不用受限在婚後，越早開始越好，畢竟，隨著年齡增加，精、卵品質下降越快，不僅容易造成不孕，更易導致胚胎染色體異常的風險，影響下一代健康。