台灣高雄市議長補選日期未定　國民黨推曾麗燕參選、民進黨人選待協商

圖/曾麗燕臉書 圖/曾麗燕臉書

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【台灣高雄市長補選】選委會: 共12人領表 吳益政、陳其邁、李眉蓁完成登記

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）高雄市議長許崑源6日不幸墜樓身故，補選日期未定，但國民黨高雄市黨部超前部署，強調「穩定軍心」，經與黨籍議員協調推舉連任4屆的議員曾麗燕參選。

民進黨方面，市議員黃明太、鄭光峰表態參選，黨團總召韓賜村昨(23日) 表示，如協商不成，不排除假投票產生參選人。

至於協商或假投票時間，韓賜村說，一直到議會確定議長補選時間前，都是協商期；協商機制可能採連署、讓賢，也不排除假投票方式產生議長補選參選人。

前議長許崑源墜樓亡故後，高雄市議長一職懸缺，目前進行中的大會，多由副議長陸淑美主持。

國民黨在16日進行假投票，決議要推舉市議員曾麗燕為議長補選參選人，黨部同時要求所有議員團結齊心均應以黨提名人選記名投票，如有違反情事則以黨紀處分議處。

中央社16日報導，曾麗燕面對媒體表示「謝謝大家讓我勝出」，她有一股使命感，會勇往直前。

相對國民黨對議長補選提名作業明確，民進黨22日開會討論推舉議長補選參選人，開放登記至23日中午。韓賜村公布登記參選人名單是市議員黃明太、鄭光峰。

黃明太是首次擔任市議員，鄭光峰有5屆市議員資歷，兩人在議會表現各展長才。表態參選議長，他們各有理想和使命，黃明太說，目前的態勢是團結的民進黨對上分裂的國民黨，他有信心爭取盟黨支持。

目前高雄市議會扣除許崑源現有議員65席，民進黨現有25席加上時代力量2席及台聯1席，綠營共28席，並未過半。

而中國國民黨目前有31席、無黨團結聯盟2席、親民黨1席、無黨籍3席。

據悉故高雄市議長許崑源的告別式，已擇定6月27日上午舉行。