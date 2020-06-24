善用地瓜、芋頭取代糯米　台灣國健署推「質地軟化」 長者也能輕鬆吃粽

善用地瓜、芋頭或綠豆仁等當令在地全榖雜糧類代替糯米，可改善粽子黏度，也易消化。（國健署提供。） 善用地瓜、芋頭或綠豆仁等當令在地全榖雜糧類代替糯米，可改善粽子黏度，也易消化。（國健署提供。）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）端午佳節飄粽香，但大家可知粽子中的糯米、豬肉、花生…等成分，對於高齡長者來說並不好消化和咀嚼。因此國民健康署為了照顧高齡者營養，推廣「高齡營養飲食質地」，透過「食材挑選」、「切割烹煮技巧」、「簡易檢測方式」三招，即使牙口不好的高齡長輩，也能輕鬆入口。

為了讓高齡長者於佳節能和家人一起開心享用美味粽子，國健署王英偉署長表示，這次研發適合牙口咀嚼差但其他功能正常的「容易咬軟質食」和「牙齦碎軟質食」兩種質地的粽子，除了利用國產鳳梨醃製軟化肉類、將糯米和花生等較硬食材，洗淨泡水和切成小塊，聰明選擇食材和運用技巧，對調整粽子質地也很有幫助。

善用地瓜、芋頭或綠豆仁等當令在地全榖雜糧類代替糯米，可改善粽子黏度，增加食材多樣性，獲取更多膳食纖維和營養素。 將肉塊改為肉燥或魚肉或蝦仁等海鮮、香菇改用蘑菇、鴻喜菇等其他菇類，素食者可加入豆干、豆腐或豆包等，都能改善質地且增加營養。 在包粽子和放餡料時不要緊壓，記得多留些空間讓食材吸水，粽子就能更鬆軟好入口。

國健署這次研發適合牙口咀嚼差但其他功能正常的「容易咬軟質食」和「牙齦碎軟質食」兩種質地的粽子。（圖／國健署提供）

「鳳梨」是軟化肉類的好幫手，在「水果王國」稱號的臺灣就高達20多個品種。致力於作物品種研發與栽培技術改良的農委會農業試驗所嘉義分所陳甘澍分所長表示，鳳梨富含膳食纖維、維他命B1、B2、C、鎂、鈣及鳳梨酵素等，能幫助消化、軟化肉質，其中甜蜜蜜鳳梨（台農16號）果肉纖維最細，幾乎沒有粗纖維，非常適合牙口不好的長者食用。

國健署提醒咀嚼困難或腸胃不適者，吃粽子仍應細嚼慢嚥和適量食用，並搭配蔬菜水果，才能補足一日所需的營養，達到吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧原則。最重要的是，別忘了在端午佳節回家陪伴父母長輩用餐，讓他們心情愉快，更能增加食慾，歡喜過佳節，這樣即使是至今已2300歲的屈原也能開心吃粽。

國健署推「質地軟化」粽子系列，再透過家人陪伴及切割合適大小，更利長者進食（圖／國健署提供）