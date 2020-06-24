總統府常態新展開展　「世界的台灣」與國際接軌

總統府一樓常態展今（23）日新開展，總統蔡英文及副總統賴清德與創作者合照（照片來源：總統府提供） 總統府一樓常態展今（23）日新開展，總統蔡英文及副總統賴清德與創作者合照（照片來源：總統府提供）

（台灣英文新聞／藝文組 台北報導）總統府一樓常態展今（23）日新開展，延續總統蔡英文第一次任期時的展覽主題，此次展覽「世界的台灣 人民的總統府」由策展團隊邀請國內新生代創作者以不同媒材創作，呈現台灣和世界接軌的意象。

蔡總統今日上午在副總統賴清德的陪同下參觀展覽，這也是兩人繼5月20日就職典禮後首度同框，互動備受媒體矚目。而此次展覽展出許多年輕世代耳熟能詳的創作者作品，包括A Ray、小學課本的逆襲等網路圖文創作者等，以及One One & One、萬向欣、黑青、BALLBOSS、盜哥與Hi-0rganic；總統府先前因新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情暫停對外開放，此次展覽也將在總統府於週六（27）重新對外開放之時一同登場。

蔡總統致詞時表示，此次展覽是過去四年常態展「我們的時代 人民的總統府」的延伸，過去四年談得是人民的力量如何主導台灣的改變，而經過四年努力，現在要談的是人民的力量如何帶領台灣走向世界。

蔡總統提及，這次策展將帶領參觀者回憶過去幾年所有台灣人共同經歷的榮耀，包括運動賽事的好成績、進步法案的通過、民主深化的洗禮，以及防疫的成果，這些都是透過所有台灣人民共同努力才能創造出來的共同意識。

蔡總統指出，「國人對我第二任施政抱著很高的期待，我要謝謝大家對我的各種指教，我也要再次強調，人民的總統府會容納人民的各種意見，不斷地調整、修正，讓我們的治理更為良善，也正因為如此，我們才有辦法成為一個自由民主多元的國家。」

賴副總統致詞時則提及，此次展覽展現國家的目標，點出民主的思維，也呈現出蔡總統帶領國家奮鬥的方向，他看完覺得「很欽佩也很感動。」

賴副總統表示，展覽主視覺呈現台灣跟世界融合在一起，展覽內容也運用各種手法訴說總統府的故事、台灣的民主發展，以及台灣社會的樣貌，充分把過去威嚴形象的總統府扭轉成人民的總統府。

賴副總統也特別提到，運用科技，參觀者可以在展場中和虛擬的蔡總統互動及拍合照，相信這會讓「民眾有賓至如歸的感覺。」