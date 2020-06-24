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亞洲唯一！台灣新銳編舞家蔡博丞獲法國表演藝術獎項　小燈泡隨機殺人事件「怒」為創作靈感

台灣丞舞製作團隊藝術總監蔡博丞，獲選法國表演藝術專業評論協會最佳新興編舞家殊榮

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2020/06/24 12:33
台灣編舞家蔡博丞獲法國表演藝術專業評論協會最佳新興編舞家殊榮(圖/舞團)

台灣編舞家蔡博丞獲法國表演藝術專業評論協會最佳新興編舞家殊榮(圖/舞團)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 台灣丞舞製作團隊藝術總監蔡博丞，獲選法國表演藝術專業評論協會最佳新興編舞家殊榮，是唯一一位獲頒獎項的亞洲編舞家。

丞舞製作團隊23日於臉書上分享，藝術總監蔡博丞（Benson tsai) 繼2018年受德國Tanz雜誌評選為世界2017/2018 最有潛力之青年編舞家之一後，今年受法國表演藝術專業評論協會(Association Professionnelle de la Critique de Théâtre Musique et Danse)評選為2019/2020年度最佳新興編舞家。

團隊說明，第57屆年度大獎（Grand Prix Danse）由加拿大籍編舞家 Crystal Pite《Body and Soul》以及法國鬼才編舞家 Christian Rizzo《Une Maison》獲獎，英國編舞家 Akram Khan 則獲頒最獨特舞蹈風格Personnalites Choregraphiques，丞舞製作團隊藝術總監蔡博丞則是唯一一位獲頒獎項的亞洲編舞家。

中央社報導，當年駭人聽聞的小燈泡事件發生後，蔡博丞觀察到人跟人之間所增加的距離感，而啟發「怒」創作靈感，希望透過舞作讓觀眾感受到情緒，讓每個觀者感受自己心中曾經受過傷的部分，並且願意踏出一步面對傷口、進一步開始療癒自己。

此作品於2019年在 文化部與 Centre culturel de Taïwan à Paris ｜ 駐法國臺灣文化中心的支持，前往法國亞維儂編舞發展中心 Les Hivernales - CDCN d'Avignon演出，十場演出場場售罄，也已預定在2021年進行歐洲巡迴演出。

自1963年以來，法國表演藝術專業評論協會每一年匯聚三大表演藝術領域：戲劇、音樂、與舞蹈的專業評論家，回顧過去一年在法國境內演出之表演藝術生態。
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