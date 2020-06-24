亞洲唯一！台灣新銳編舞家蔡博丞獲法國表演藝術獎項　小燈泡隨機殺人事件「怒」為創作靈感

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 台灣丞舞製作團隊藝術總監蔡博丞，獲選法國表演藝術專業評論協會最佳新興編舞家殊榮，是唯一一位獲頒獎項的亞洲編舞家。

丞舞製作團隊23日於臉書上分享，藝術總監蔡博丞（Benson tsai) 繼2018年受德國Tanz雜誌評選為世界2017/2018 最有潛力之青年編舞家之一後，今年受法國表演藝術專業評論協會(Association Professionnelle de la Critique de Théâtre Musique et Danse)評選為2019/2020年度最佳新興編舞家。

團隊說明，第57屆年度大獎（Grand Prix Danse）由加拿大籍編舞家 Crystal Pite《Body and Soul》以及法國鬼才編舞家 Christian Rizzo《Une Maison》獲獎，英國編舞家 Akram Khan 則獲頒最獨特舞蹈風格Personnalites Choregraphiques，丞舞製作團隊藝術總監蔡博丞則是唯一一位獲頒獎項的亞洲編舞家。

中央社報導，當年駭人聽聞的小燈泡事件發生後，蔡博丞觀察到人跟人之間所增加的距離感，而啟發「怒」創作靈感，希望透過舞作讓觀眾感受到情緒，讓每個觀者感受自己心中曾經受過傷的部分，並且願意踏出一步面對傷口、進一步開始療癒自己。

此作品於2019年在 文化部與 Centre culturel de Taïwan à Paris ｜ 駐法國臺灣文化中心的支持，前往法國亞維儂編舞發展中心 Les Hivernales - CDCN d'Avignon演出，十場演出場場售罄，也已預定在2021年進行歐洲巡迴演出。

自1963年以來，法國表演藝術專業評論協會每一年匯聚三大表演藝術領域：戲劇、音樂、與舞蹈的專業評論家，回顧過去一年在法國境內演出之表演藝術生態。