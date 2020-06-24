【更新】旅客來台灣桃園機場轉機 25日凌晨零時起開放、最多待8小時

更新時間: 2020-06-24 14:27

首次發稿: 2020-06-24 13:50

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(24)日下午在記者會表示，針對國際旅客來台轉機需求，考量鄰近的香港、新加坡等樞紐機場已陸續開放轉機，交通部已依「邊境風險嚴管、國內鬆綁」原則提出「桃園機場因應武漢肺炎逐次開放轉(過)機旅客計畫」，經相關單位研議討論，決定自明(25)日零時起開放桃園機場轉機。



指揮中心指出，為將轉機防疫風險降至最低，交通部提出的桃園機場開放轉機方案，已完整規劃多項管制作為及限制條件，除排除疫情仍屬嚴峻的中國，並要求僅能轉乘同一航空集團的營運航班(目前為華航、長榮及國泰航空，後續將視疫情及實施情形滾動檢討)，且限制轉機停留時間在8小時以內。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，轉機旅客下機後將由航空公司負責分流，並嚴格執行空間動線區隔及防護措施，轉機旅客飲食及購物等都會在專人全程監護或專屬空間當中提供服務，如有航班延遲或旅客健康狀況異常情形，也都有擬妥應變計畫，交通部祁文中次長並已於19日赴現場進行實地演練，以最審慎的態度縝密布署。

交通部與航空公司、免稅店業者及CIQS等政府單位持續為國人安全把關，阻絕疫情於境外，同時提供國人及國際旅客便利的轉機服務，振興航空、機場相關產業經濟，相信桃園機場能早日恢復榮景。

首次發稿: 2020-06-24 13:50

【防疫新生活】旅客來台灣桃園機場轉機 25日凌晨零時起開放、最多待8小時

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）交通部長林佳龍今天(24日) 證實，桃園機場將從25日凌晨0時起開放轉機，轉機旅客只能停留8小時。林佳龍也強調，已經做過多次模擬，一定會落實防疫。

因應國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心日前同意研議開放轉機但旅客不入境，交通部長林佳龍今天接受媒體聯訪時證實，交通部包含民航局、桃機公司日前已經提案，指揮中心也同意桃園機場從25日凌晨0時起開放轉機。

林佳龍說，目前已經做好動線分流，轉機旅客限停留在台灣8小時，桃園機場也可以恢復運作，同時也讓轉機及過境旅客更加方便。

林佳龍強調，這部分已經做多次模擬跟動線演練，一定會落實防疫做好轉機及過境服務。

另外，轉機旅客在台灣的8小時期間，只要有專人陪同，也可逛免稅店、購買商品，相關動線也會跟一般旅客有所區隔。中央社引述林佳龍說，這也讓旅客達到休息效果，等待轉機過程不致於太無聊，也能多消費。