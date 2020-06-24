在眾人引頸期盼下，和逸飯店的全新旗艦品牌COZZI Blu即將於7月1日開放預約訂房，並於7月29日暖身試營運。COZZI Blu鄰近高鐵桃園站和機場捷運A18，步行8分鐘即可抵達飯店，距離桃園國際機場也僅要10分鐘車程，交通便捷優勢必定成為國際旅客首選的第一站。飯店設計規劃取材自法國科幻小說之父凡爾納所寫的《海底兩萬里》，室內以透白的水母造型燈、多樣海洋生物造型點綴公共空間，再於客房廊道上鋪設黃金地毯引導至房內，訴說著旅客從海底上岸，腳下踩著柔軟的沙灘，盡興而歸回到溫暖住所的故事場景，一路上處處驚喜，以生活美學、海洋元素打造不同的空間意涵。匯聚奧秘、浪漫、冒險、熱情、歡樂等元素精心打造，以適合全年齡層、全天候、全季節的多元需求，創造獨具魅力的海洋旗艦飯店。

COZZI Blu全棟規劃218間、10種不同房型規劃的精緻客房。除了滿足國內外旅客出遊住宿需求，亦規劃容納高達400人的大型多功能宴會廳，適合一般會議、獎勵旅遊、大型企業會議展覽以及精緻主題婚宴等各式活動。宴會廳主舞台設置寬達19公尺、766吋超大型無接縫螢幕，以及滿鋪象徵日落餘暉灑滿海面的藝術地毯、伴隨著無數魚群飛躍意象的懸吊藝術燈飾及奢美浪漫氛圍，型塑全方位國際飯店規格。另有健身房、商務會議中心、新潮電競設備、船艙主題的Cabin Zone及時尚酒吧Blu Bar等設施體驗，精心淬鍊出至臻完美的夢幻湛藍旅境。

【逸．市集】 跳脫Buffet框架 挑戰多層次味蕾

演繹跨國飲食文化，佐以多重味蕾感官的精緻餐飲也是COZZI Blu的特色亮點之一。其中容納250個座位的【逸．市集】餐廳引入碼頭市集意象，融合嶄新烹調元素，再以「無國界料理」做為主軸，主打地中海歐陸精緻佳餚的大型自助餐廳。【逸．市集】設置部分區域與日本Snow Peak露營品牌合作，以「Glamping奢華露營」概念結合原味燒烤料理，餐點將以「原形」呈現，例如現烤全雞、烤羊腿等，現點現切，保有食材的原汁原味，不使用過多複雜調味，還原露營野炊時的用餐情境及風格體驗。

【逸薈軒】川揚料理顛覆想像 賦予老菜新生命

【逸薈軒】東方時尚設計感的中餐廳，席設132個座位的挑高空間及各個精美包廂，具有中國典雅風格又不失現代感，餐廳菜色融合川、揚料理及港式點心、上海名菜等精髓，再加入現代人用餐「相機先食」之理念，在擺盤設計上皆可看出巧思，其中如川椒稻香牛肋排、府都剁椒鰱魚頭、港式爐烤片皮鴨、金華扁尖砂鍋雞、阿婆圈子紅燒肉等招牌料理，皆為融合大江南北菜色、飲食文化傳承之下的美味佳餚，此外，主廚也希望結合大桃園地區的在地食材，如觀音蓮子、龜山苦茶油、復興鄉馬告香料等在地農產特色入菜，要顛覆消費者對川揚料理的既定印象，穿越時光的美味、打造新東方川揚料理，賦予經典菜色新生命。

【Blu Bar】熱情、動感，流連忘返 時髦船艙酒吧

船艙造型的【Blu Bar】特色酒吧，是COZZI Blu另一個亮點。舒適的沙發彩色座墊，像極一隻隻的熱帶魚穿梭其間，設計師大膽選用樣式新穎色彩繽紛的家具混搭，就是希望客人在此品酩、可以展現COZZI Blu熱情的一面。此外，海洋風格也在一個個流線形的水母座椅中表露無遺，完全沉浸在陸上豪華郵輪的氛圍中，三五好友在此相聚聯誼，盡情享受這份熱情、浪漫的歡聚時光。

COZZI Blu綜合住宿／飲食／空間設施等全方位體驗帶來的感動與悸動，精心規劃猶如探索湛藍海洋的獨特旅程，並與日本橫濱八景島「Xpark水生公園」合作，緊鄰新光影城及華泰名品城等購物商圈，顛覆既有視野的多元旅遊消費型態，未開幕已在網路社群造成瘋狂討論，COZZI Blu預計於7月1日開放預約訂房、7月29日暖身試營運，將成為2020年最值得搶先入住的全新型態國際觀光飯店。詳情請洽COZZI Blu官網https://hotelcozzi.com/桃園館