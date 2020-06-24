來台南當常客 有機會入住大員皇冠55坪總統套房

5月底衛服部陳時中部長帶領防疫五月天來臺南示範2天1夜的防疫安心遊，凡是阿中部長住過、走過、吃過、穿過、戴過的必定掀起一股追逐旋風。台南市政府趁勝追擊搶國旅觀光客，祭出「6-8月住臺南抽百萬大獎-常客貴人加碼贈萬元獎勵」活動，凡入住臺南各合法旅宿就能夠上活動網站登錄發票(收據)參加抽獎活動，以及到訪臺南住宿三晚以上(不同日)有機會獲得台南大員皇冠假日酒店55坪大的總統套房住宿券。若一生無緣當總統，也能有機會入住統總套房，享受獨特的住宿體驗。

隨著防疫解封，後防疫新生活，國內旅遊人潮漸漸湧現。阿中部長加持讓台南成為旅客造訪首選，台南市政府針對自由行的部分祭出「6-8月住臺南抽百萬大獎-常客貴人加碼贈萬元獎勵」活動，即日起至2020年8月31日止，入住臺南各合法旅宿就能夠上活動網站https://tainanday.tw/ 登錄發票(收據)參加抽獎，住宿金額每滿新臺幣500元即可獲得一組抽獎序號，住宿金額越高，中獎機會也越高。市府祭出臺南在地所屬好禮，包含活動最大獎將抽出15名幸運遊客獲得國產以綠能、環保、節能又時尚見稱的台南在地業者「智慧電車Ai-1 Comfort」，還有帆船遊程、臺南好物等好禮，要讓大家得獎後，有機會重返臺南再多玩幾回！

全國首創尋找最支持臺南的常客貴人，只要在6-8月期間到訪臺南住宿三晚以上(不同日)，並完成發票登錄，累計住宿金額最高的前10名旅客，將可獲臺南五星級酒店的總統套房。其中阿中部長加持過的台南大員皇冠假日酒店的總統套房成為高詢問度。台南大員皇冠假日酒店為了肯定台南市拚觀光的用心，端出總統套房當贈品。擁有7.5米寬廣視角的落地窗，坐在客廳亦或躺在臥室床上，都能一覽無敵海景、生態廊道與安平夕照，通透的窗把安平的美盡收眼底。

55坪的寬敞空間，採用幾何圖騰兼具時尚感的設計，訂製家具與英國斯林百蘭名床、特製地毯也用了波浪圖形，象徵鹽水溪的生態水域，屏風採用台南經典鐵窗花，為懷舊時尚風格，具有穿透感又能有空間區隔的功能，加上獨有的陽台空間，坐在南洋風情藤椅上，輕啜一口香濃咖啡，陣陣清脆悅耳的鳥鳴，成了最原始天籟的交響樂。躺在純白無暇橢圓弧外型的典雅浴缸，宛如化身成歐洲貴族般的極致享受，泡澡不再只是舒服，更有一種莫名的尊貴感。

另外，結合智慧科技設備，只要插入房卡進入套房，窗簾就會自動打開，離開房間就會自動關上，套房內所有電器設備都可以用平板操控，享受尊貴與科技智慧結合的獨特體驗。一生入住一次總統套房，勝過於當上總統，更能彰顯極致舒適的尊榮享受。