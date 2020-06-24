越南學子跨國學華語追夢 就此愛上臺灣欲留臺再深造

說明：原本不會華語的越南生阮德忠來臺經過7個月的學習順利通過華語文能力測驗，也就此愛上臺灣，預計留臺升學。（照片來源：南華大學） 說明：原本不會華語的越南生阮德忠來臺經過7個月的學習順利通過華語文能力測驗，也就此愛上臺灣，預計留臺升學。（照片來源：南華大學）

來自越南的阮德忠同學獲教育部華語文獎學金，自去(108)年9月來臺於南華大學華語中心學習華語，歷經7個月的學習，完全不會說華語的阮同學，不僅能說流利的華語，更於日前參加由國家華語測驗推動工作委員會「華語文能力測驗」考試，以優異成績通過華語文能力測驗（TOCFL）6級中的第3級-進階級(B1)，讓他對華語學習信心倍增之外，亦期許取得更高級的華語證書，並計畫繼續留在南華大學深造就讀企業管理研究所。

阮德忠表示，為了學會華語並能通過考試，自入學開始，即非常認真學習，平時也透過國家華語測驗推動工作委員會的官網下載考古題，只要看到不懂的詞彙就請教老師，平時也透過「寫字」的方式，加深對生字和詞語的印象。除了勤練考古題、多寫字外，也在網路影音平台上看其他通過考試的外國學生分享學習經驗。而進步最快的方式就是每天和臺灣同學說話聊天，訓練聽力及口語表達能力。

阮德忠當初原只是想憑著獎學金來臺灣學中文，沒想到來了之後，在臺灣認識許多朋友，也體驗到不同的在地文化，並深刻感受到臺灣濃厚的人情味，進而讓他愛上這片充滿熱情的土地。他非常感謝南華大學華語中心，有教學經驗豐富的優良的師資，老師們不僅很有耐心的教導，課程內容也非常活潑有趣。在通過華語文能力測驗第3級的肯定後，阮德忠深刻體會到「要怎麼收穫，先怎麼栽」的道理，也決定秉持這個信念勇往直前，持續留在臺灣學習，預計攻讀南華大學企業管理研究所，好好強化自己的專業能力，以提升未來的競爭力。

訊息來源：南華大學

(新聞轉載自新住民全球新聞網)