移民署臺南二站生活科技體驗營 新住民親子快樂過端午

說明：新住民家庭挑選出最喜歡的合照，並親自設計樣式來製作保溫瓶。（照片來源：訊息來源：移民署臺南市第二服務站） 說明：新住民家庭挑選出最喜歡的合照，並親自設計樣式來製作保溫瓶。（照片來源：訊息來源：移民署臺南市第二服務站）

說明：新住民親子看到成品都露出滿足的笑容，也讓親子間的感情隨之升溫。（照片來源：移民署臺南市第二服務站） 說明：新住民親子看到成品都露出滿足的笑容，也讓親子間的感情隨之升溫。（照片來源：移民署臺南市第二服務站）

端午節為華人四大節慶之一，亦是與家人團聚的好日子，為讓新住民家庭有個難忘回憶，移民署臺南市第二服務站結合臺南市新向陽協會，在端午前夕舉辦「109年生活科技體驗營-心心相印慶端陽」活動，由巨匠電腦講師林宗龍指導客製保溫瓶DIY，看到瓶身上的家庭合照，學員們都露出滿足的笑容，親子間的感情隨之升溫。

專屬親子保溫瓶首先需由家庭成員挑選出最喜歡的照片，並設計樣式及修圖，再用熱昇華印表機列印在特殊的轉印紙上，之後將標籤紙貼在瓶身，經過高溫加壓後即大功告成!從處理照片到熱轉印過程，都由學員一步一步親手完成，拿到成品後個個都有說不出的成就感，還有小朋友開心的說:「我很喜歡這個瓶子，以後會聽媽媽的話多喝水，因為上面有爸爸、媽媽和我。」

臺南市第二服務站貼心準備50顆新鮮美味的粽子和學員們分享，搭配新向陽協會總幹事宋氏梅的拿手快炒-越式香茅嫩雞，新住民和小朋友大快朵頤臺越美食，熱鬧慶端午。越南籍新住民阿芳說，越南也有端午節，但習俗和臺灣大不相同，來臺後入境隨俗吃粽子、看龍舟賽、立蛋、掛艾草和戴香包等，十分有趣，但是和家人共同製作紀念品還是第1次，親子課程讓傳統節日變得更有意義了。

移民署臺南市第二服務站主任陳南翰表示，本次活動具雙層涵義，第一，祝福新住民家庭「新」心相印、「瓶」安快樂，溫暖過生活；第二，我國防疫有成，才能讓新住民們齊聚一堂，安居樂業。待疫情穩定並解除境管措施後，歡迎新住民邀請母國家人來臺共度佳節，體驗我國多元文化之美。

訊息來源：移民署臺南市第二服務站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)