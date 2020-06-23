【台灣藍白合作變局】市議員吳益政接受「民眾黨」徵召補選高雄市長　仍保留親民黨籍

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【更新】台灣8/15高雄市長補選 藍營徵召李眉蓁•勸進許崑源遺孀破局

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）親民黨高雄市議員吳益政原擬尋求藍、白支持，再以無黨籍投入高雄市長補選，但在確定國民黨徵召市議員李眉蓁後，今天(23日) 下午同意接受民眾黨徵召，代表民眾黨補選高雄市長。

中央社引述吳益政說，接受民眾黨徵召事出突然，完全出乎意料；在民眾黨主席柯文哲同意徵召他代表民眾黨補選市長，並給予民眾黨的政黨推薦書做登記，也同意他保留親民黨黨籍。

吳益政指出，今天會北上是代表高雄市議會下午到行政院出席議會法規會議，由於日前和台北市環保局敲定要商討氣候變遷的議題，所以中午有便當會。

他說，正和環保局人員會議時，接到民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥電話，告知國民黨擬徵召李眉蓁補選市長，即原規劃藍、白合作宣告破局，所以邀他與柯文哲晤談。

吳益政說約半小時意見交換後，民眾黨允諾徵召他，要求他完成入黨手續再行徵召，同時間他向親民黨表達接受民眾黨徵召參加高雄市長補選，但會保留親民黨籍。

吳益政表示，他不會因此辭去高雄市議員職務，預定明天(24日) 上午9時登記參選。

民眾黨今晚透過新聞稿表示，經過數日尋覓各界優秀人才後，民眾黨中央委員會決議，正式徵召吳益政參選高雄市長補選，盼提供高雄市民藍綠之外「更好的選擇」。

民眾黨指出，吳益政深耕高雄，已連任5屆市議員，且多次獲得公民團體評鑑為「整體問政品質最佳」及「問政最認真」議員，符合民眾黨設定「在地、優秀」候選人形象。

民眾黨指出，黨主席柯文哲曾表示，「永遠要在二元對立的選項中，尋找第三種選擇的可能性」，高雄市在國民黨、民進黨輪流執政數十載的情況下，仍然有太多結構性問題欠缺解決；而吳益政在高雄的問政表現，絕對有能力針對這些長年累積的弊病，向高雄市民提出專業政策，並期盼補選可以讓第三勢力向南挺進。

民眾黨組織部召集人蔡壁如表示，本來希望藍白合作、共推無黨籍人士參選，她這段期間曾努力希望能夠搓合，但仍難尋覓到有意願者，坦言磨合時間太短；後來國民黨選擇自推人選，民眾黨有再徵詢吳益政意願，最後吳益政也答應披民眾黨戰袍參選。

民眾黨是2019年8月才成立的政黨，這次高雄市長補選也成為民眾黨首場地方首長選戰。蔡壁如表示，希望透過這次選舉完整闡述對高雄的政策，並且以戰養戰，將地方治理理念傳遞下去。

吳益政小檔案 (資料來源：中央社/民眾黨提供)