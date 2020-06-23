南台灣爆發4起日本腦炎　疾管署：國內正值流行高峰

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疾管署今（23）日公布國內今年第4例，也是高雄首例日本腦炎病例，為居住高雄市鳳山區60多歲男性，近期無旅遊史，平時活動地包括鳳山區居住地及小港區鳳鼻頭漁港，疾管署研判為本土日本腦炎確診個案。

該個案6月13日因發燒、頸部僵硬至診所就醫，因症狀未改善於14日再度就醫並收治住院，16日出現意識改變轉收治加護病房，經通報檢驗，於今日確診；目前個案持續於一般病房治療中，同住者無疑似症狀。

疾管署指出，個案前往小港區鳳鼻頭漁港時常途經小港區親友住處，衛生單位於該漁港及親友住處周邊發現有水稻田與養豬場，並於親友住處附近之水稻田查獲三斑家蚊幼蟲，初步研判個案於小港區或鳳鼻頭漁港周邊感染的可能性較高。

疾管署監測資料顯示，國內今年截至目前共4例確定病例，個案居住地分別為屏東縣2例、台南市及高雄市各1例，個案活動地附近多有高風險環境；這4例發病日全部都在近一個月內發生，分別為5月30日、6月6日、6月9日，及6月13日。

疾管署表示，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

預防日本腦炎最有效的方法為接種疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾，如自覺有感染風險，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

疾管署提醒，國內正值日本腦炎流行高峰，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，籲請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在高風險環境附近活動；若無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑，以降低遭病媒蚊叮咬而感染的風險。