防疫期間高教宣傳不間斷 2020年印尼臺灣教育展線上舉行

歷年印尼臺灣高等教育展均輪流在印尼雅加達、泗水、棉蘭等各大城市舉辦，今(109)年因應全球嚴重特殊傳染性肺炎(Covid-19)疫情，印尼臺灣教育展不中斷，運用網路科技首次以線上方式辦理，集結27所臺灣大學校院共同參與。

線上教育展由印尼泗水臺灣教育中心辦理，透過青年學子喜愛的社群媒體如臉書、IG (Instagram)，以及友好學校等方式積極宣傳，成功吸引近千名印尼學生報名參加。

開幕典禮由教育部國際及兩岸教育司畢祖安司長及亞洲大學蔡進發校長致詞。畢司長表示，在這次疫情，各校配合中央流行疫情指揮中心政策，積極進行校園防疫措施，提供學生安全的學習環境，在政府、醫護人員及各界的努力下，臺灣成功的防疫經驗獲得各國讚譽。

他並指出，在教育部新南向人才培育計畫推動下，109學年提供37個臺灣獎學金名額給印尼學生來臺攻讀學位，以及17個華語文獎學金名額鼓勵印尼學生來臺研習華語文。108學年有44名印尼大學講師獲得新南向培英專案獎學金來臺攻讀碩博士學位。

線上教育展由各校介紹學校的優勢與特色，學生可依個人興趣參加有意申請入學的學校場次，活動也安排問答交流時間，讓學生可直接向各校代表諮詢，獲得來臺就學的最新訊息。

本次報名線上教育展的印尼學生來自近20所與臺灣交流頻繁的印尼知名大學。近年印尼學生來臺就學人數逐年增加，自102年至108年在臺大專校院印尼學生人數已躍升4倍多，依據教育部統計處公告資料，108年大專校院印尼學生計1萬3,907人，是我大專校院境外生第4大來源國或地區。

教育部及大學校院設置許多獎學金計畫，鼓勵優秀的印尼學子來臺就學。希望這些印尼學生在臺求學期間，更瞭解臺灣優質的高等教育及民主多元的社會文化，未來成為「Study in Taiwan留學臺灣」代言人。也期待他們畢業返回印尼後，成為臺、印尼教育交流合作的重要橋樑，促進雙邊教育合作關係更為緊密。（新聞轉載自新住民全球新聞網）