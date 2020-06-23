學生創意演出「急診室風雲」 新北珍惜急診資源影片勇奪全國第一

臺灣健康促進學校於日前公告108學年度「全民健保 永續經營－珍惜急診資源」創意影片獲獎名單，本市表現成績亮眼， 烏來國中小榮獲國中組第一名， 安坑國小及土城國小並列國小組第一名。

國教署本年度選定「全民健保 永續經營－珍惜急診資源」主題進行全國創意影片徵選。 新北市近年積極推動健康促進學校計畫， 本年度在全民健保議題競賽中於國中、 國小組雙雙脫穎而出勇奪第一，烏來國中小「珍惜急診資源」、 安坑國小「阿拉丁」、土城國小「急中有級」的創意影片， 展現出學生覺察「覺知急診暴力」、「急診室壅塞」、「 急診當夜間門診」等亂象，小演員們演活了「急診室風雲」， 同時傳達了急診的重要性、檢傷分類制度「讓最緊急的人先就醫， 小病勿占用緊急資源」的概念，以及急診資源誤用或濫用的嚴重性。

擔任護理師演員的烏來國中小洪家郁同學說：「 雖然我們是搞笑演出，但在劇中確實感受到急診室的緊張氣氛， 也能深刻體會急診檢傷分級的重要性， 現在我還會向親友分享如何珍惜急診醫療資源！」； 編劇張韋欣老師表示，孩子們為了揣摩病患和醫療人員的心情， 特地先觀看有關急診室的戲劇， 且仔細研究檢傷分級的依據及重要性； 校長陳煌燿對於校內指導老師們展開跨領域合作感到十分感動， 由語文老師指導學生編劇、藝文老師指導學生服裝道具、 資訊老師指導學生剪輯後製，是完美合作學習範例， 本次的獲獎是給予團隊最棒的肯定。

國小組第一名安坑國小陳純嘉同學說：「參與演出後， 才知道急診是『緊急醫療』而非『快速醫療』， 讓緊急病患優先獲得治療處理， 並將急診資源留給真正危急的病患傷者，大家有正確觀念及同理心， 才能使急診資源得到有效利用。」，校長方慶林表示， 這份得獎的榮譽是給畢業生最好的禮物， 也是全校團隊合作的代表作品；所有工作細膩分工， 老師引導學生加入自己的生活經驗及想法，互相腦力激盪， 更激發出革命情感，終於獲得甜美果實。

新北市教育局張明文局長表示，在這次新冠肺炎的防疫中， 正因有全民健保支持，才能讓每個人都受到最好的檢查及醫療照護， 新北市積極推動健康促進學校， 讓全民健保概念能從小深耕入每個學生的心， 讓孩子們成為公衛小尖兵，我們不分城鄉持續耕耘， 以本次國中組得獎學校烏來國中小為例，即便是地處偏遠烏來山區， 能在本次競賽中一舉奪得全國第一名，更是難能可貴， 未來教育局會持續鼓勵學生從幕後到幕前的實作學習， 以及實踐力行，符應108課綱「自動好」三大理念-自發、互動、 共好，充分展現自主行動、溝通互動、社會參與的學習成果。