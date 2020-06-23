學生創意演出「急診室風雲」 新北珍惜急診資源影片勇奪全國第一

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
臺灣健康促進學校於日前公告108學年度「全民健保 永續經營－珍惜急診資源」創意影片獲獎名單，本市表現成績亮眼，烏來國中小榮獲國中組第一名，安坑國小及土城國小並列國小組第一名。
國教署本年度選定「全民健保 永續經營－珍惜急診資源」主題進行全國創意影片徵選。新北市近年積極推動健康促進學校計畫，本年度在全民健保議題競賽中於國中、國小組雙雙脫穎而出勇奪第一，烏來國中小「珍惜急診資源」、安坑國小「阿拉丁」、土城國小「急中有級」的創意影片，展現出學生覺察「覺知急診暴力」、「急診室壅塞」、「急診當夜間門診」等亂象，小演員們演活了「急診室風雲」，同時傳達了急診的重要性、檢傷分類制度「讓最緊急的人先就醫，小病勿占用緊急資源」的概念，以及急診資源誤用或濫用的嚴重性。
擔任護理師演員的烏來國中小洪家郁同學說：「雖然我們是搞笑演出，但在劇中確實感受到急診室的緊張氣氛，也能深刻體會急診檢傷分級的重要性，現在我還會向親友分享如何珍惜急診醫療資源！」；編劇張韋欣老師表示，孩子們為了揣摩病患和醫療人員的心情，特地先觀看有關急診室的戲劇，且仔細研究檢傷分級的依據及重要性；校長陳煌燿對於校內指導老師們展開跨領域合作感到十分感動，由語文老師指導學生編劇、藝文老師指導學生服裝道具、資訊老師指導學生剪輯後製，是完美合作學習範例，本次的獲獎是給予團隊最棒的肯定。
國小組第一名安坑國小陳純嘉同學說：「參與演出後，才知道急診是『緊急醫療』而非『快速醫療』，讓緊急病患優先獲得治療處理，並將急診資源留給真正危急的病患傷者，大家有正確觀念及同理心，才能使急診資源得到有效利用。」，校長方慶林表示，這份得獎的榮譽是給畢業生最好的禮物，也是全校團隊合作的代表作品；所有工作細膩分工，老師引導學生加入自己的生活經驗及想法，互相腦力激盪，更激發出革命情感，終於獲得甜美果實。
新北市教育局張明文局長表示，在這次新冠肺炎的防疫中，正因有全民健保支持，才能讓每個人都受到最好的檢查及醫療照護，新北市積極推動健康促進學校，讓全民健保概念能從小深耕入每個學生的心，讓孩子們成為公衛小尖兵，我們不分城鄉持續耕耘，以本次國中組得獎學校烏來國中小為例，即便是地處偏遠烏來山區，能在本次競賽中一舉奪得全國第一名，更是難能可貴，未來教育局會持續鼓勵學生從幕後到幕前的實作學習，以及實踐力行，符應108課綱「自動好」三大理念-自發、互動、共好，充分展現自主行動、溝通互動、社會參與的學習成果。