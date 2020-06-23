端午連假來林園　手作防疫香囊、眼看應景大戲

照片來源：新北市政府文化局提供
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端午節為古時防疫的重要節日，各項習俗多與袂瘟辟疾有關。國定古蹟林本源園邸配合端午節慶推出系列活動，邀請民眾遊園之餘一同製作手作防疫香囊，並推出京劇、布袋戲與說唱藝術等端午限定演出，透過體驗不同面向的端午節慶文化，達到身心皆滿足、抵抗力倍增！
大家都知道現在的防疫三動作：量體溫、常洗手、戴口罩，那古代是怎麼防疫的呢？為抵禦疾病，古代會利用配置中藥材放進囊袋中隨時嗅聞，起到調節氣機、增加自體免疫力作用，因此民間有「配戴香囊袋、不怕五蟲害」的說法。此次園邸舉辦的手作防疫香囊活動，特別邀請板橋在地老字號──一古堂中藥行配置五味中藥材，即日起民眾只要至服務台領取香囊兌換券後參加園區導覽，即有機會親自做香囊、強身抵禦風邪！活動至28日，每日限量45個名額。
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連假期間，林園還安排了不同劇種的端午演出，26日先由國立臺灣戲曲學院臺灣京崑劇團帶來經典京劇《白蛇傳・游湖借傘》折子戲； 27日則有不貳偶劇帶來端午應節戲—《混元盒》，是目前臺灣較難得看見的端午應景神怪戲。各場演出結束後團隊更準備了神祕小禮給現場觀眾，看完表演千萬別急著離開！
而28日壓軸登場的《說唱藝術大觀園》，由落語演員戴開成、微笑唸歌團、漢霖民俗說唱藝術團接力帶來各種與端午息息相關的段子，且看各路演員如何在唱和抬槓中展現深厚的嘴皮子功夫，讓您一笑解千愁！
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新北市文化局表示，以上活動只要入園便可免費參與，而手作防疫香囊活動名額有限，建議民眾可提早規劃行程，於連假期間來板橋林家花園體驗節慶文化、放鬆身心。7月11日起更將號召新北重量級的傳統藝師齊聚林園，來場仲夏遊藝饗宴，敬請持續關注後續消息。更多活動詳情請上國定古蹟林本源園邸官方網站、臉書「國定古蹟林本源園邸─板橋林家花園」查詢。
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