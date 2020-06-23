端午連假來林園　手作防疫香囊、眼看應景大戲

端午節為古時防疫的重要節日， 各項習俗多與袂瘟辟疾有關。 國定古蹟林本源園邸配合端午節慶推出系列活動， 邀請民眾遊園之餘一同製作手作防疫香囊，並推出京劇、 布袋戲與說唱藝術等端午限定演出， 透過體驗不同面向的端午節慶文化，達到身心皆滿足、抵抗力倍增！

大家都知道現在的防疫三動作：量體溫、常洗手、戴口罩， 那古代是怎麼防疫的呢？為抵禦疾病， 古代會利用配置中藥材放進囊袋中隨時嗅聞，起到調節氣機、 增加自體免疫力作用，因此民間有「配戴香囊袋、不怕五蟲害」 的說法。此次園邸舉辦的手作防疫香囊活動， 特別邀請板橋在地老字號──一古堂中藥行配置五味中藥材， 即日起民眾只要至服務台領取香囊兌換券後參加園區導覽， 即有機會親自做香囊、強身抵禦風邪！活動至28日，每日限量45 個名額。

照片來源：新北市政府文化局提供

連假期間，林園還安排了不同劇種的端午演出，26日先由國立臺灣 戲曲學院臺灣京崑劇團帶來經典京劇《白蛇傳・游湖借傘》折子戲； 27日則有不貳偶劇帶來端午應節戲—《混元盒》， 是目前臺灣較難得看見的端午應景神怪戲。 各場演出結束後團隊更準備了神祕小禮給現場觀眾， 看完表演千萬別急著離開！

而28日壓軸登場的《說唱藝術大觀園》，由落語演員戴開成、 微笑唸歌團、 漢霖民俗說唱藝術團接力帶來各種與端午息息相關的段子， 且看各路演員如何在唱和抬槓中展現深厚的嘴皮子功夫， 讓您一笑解千愁！

照片來源：新北市政府文化局提供

新北市文化局表示，以上活動只要入園便可免費參與， 而手作防疫香囊活動名額有限，建議民眾可提早規劃行程， 於連假期間來板橋林家花園體驗節慶文化、放鬆身心。7月11日起 更將號召新北重量級的傳統藝師齊聚林園，來場仲夏遊藝饗宴， 敬請持續關注後續消息。 更多活動詳情請上國定古蹟林本源園邸官方網站、臉書「 國定古蹟林本源園邸─板橋林家花園」查詢。

照片來源：新北市政府文化局提供