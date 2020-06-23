新北好茶進軍五星級飯店 「幻夏茶饗曲」限量上市

新北好茶春茶鮮上市， 炎炎夏日也能輕鬆品嚐新北好茶滋味， 新北市首度與台北凱撒大飯店攜手，結合飯店主廚手藝， 將坪林文山包種茶、三峽蜜香紅茶及碧螺春融入夏日繽紛甜點， 於台北凱撒大飯店「Checkers」餐廳推出「幻夏茶饗曲」 雙人下午茶甜點套餐， 並於餐檯區推出多樣結合新北好茶製作的菜餚，即日起至8月31日 周一~週四平日限定供應，想品嚐的民眾千萬不可錯過。

新北好茶與台北凱撒大飯店合作推出的「幻夏茶饗曲」 平日雙人下午茶套餐，首度將「國產茶」與「法式甜點」創意結合， 包含了「蜜香奶茶司康餅」、「水果茶磅蛋糕」、「雲朵檸檬塔」、 「夏季雙茶凍」及一壺今年新鮮的春季包種茶，即日起至8月31日 的平日，到台北凱撒即可品嚐以新北市所生產包種茶、蜜香紅茶、 碧螺春製成的甜點。同時為提供來用餐的消費者多元的餐點選擇， 平假日的餐檯區也推出了「台式茶香窯烤嫩雞」、「包種茶排骨湯」 及「茶香油飯」等菜餚，提供來用餐的民眾更多樣的選擇性。

新北市茶葉生產面積750公頃，年產量400噸，產值約11億元 ，共有9大茶區生產6大特色好茶，廣受消費者喜愛， 其中所包含的「坪林包種茶」入喉甘甜又散發出典雅花香、「 三峽蜜香紅茶」口感帶有蜂蜜甜香，頗受女性消費者喜愛，「 三峽碧螺春」則是以三峽特有的地方品種「青心甘仔」製成， 滋味清甜爽口又帶有些微的綠豆香，3種特色茶香氣足， 茶湯回甘不苦澀，廣受民眾喜愛，而優雅的茶韻也深受台北凱撒Ch eckers餐廳主廚的肯定，精選「新北好茶」 的原料融入甜點與料理作為夏季主打餐點。

農業局表示，新北市自民國100年起整合轄內6大特色茶以「 新北好茶」品牌行銷，除輔導產區透過辦理評鑑、展售會， 並於茶葉產季結合產地體驗旅遊多元推廣帶動觀光產值， 近年也透過跨界合作，辦理百萬冠軍茶拍賣、 茶席品嚐會等方式強化消費地推廣，提升「新北好茶」品牌能見度， 為讓民眾可以在夏日舒適的品嚐新北好茶，同時改變過往茶葉單純「 飲用」的方式，結合「美味農業」概念與五星級台北凱撒飯店合作， 將包種茶、蜜香紅茶及碧螺春等特色茶融入餐點， 讓茶的品嚐方式更多元。即日起至8月31日， 可至台北凱撒飯店品嚐下午茶餐點， 後續也將陸續推出更多好康合作優惠， 想知道更多好康訊息可關注新北市農業局稼日蒔光臉書(https ://www.facebook.com/agr.ntpc/) 。

照片來源：新北市政府農業局提供