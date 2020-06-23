台灣文策院神助攻安錫動畫影展　台北藝術大學創作登法國特刊封面

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)安錫國際動畫影展市場展受疫情影響改為線上展出，文策院成立「虛擬台灣館」協助業者參與動畫市場展，並首次參與出版及動畫媒合單元，自即日起至6/30 止。

2020安錫國際動畫市場展改為線上媒合，文策院規劃了「虛擬台灣館」，協助國內 15 家動畫業者、 21 部作品參與線上市場展會。參展作品精銳盡出，由諸葛四郎原創作品改編的動畫《英雄的英雄》、去年金馬獎最佳動畫獎得主導演王登鈺的新作《秘密耳語》，以及公共電視以精緻美術設計多元呈現的《台灣特有種》動畫版，都在本次安錫國際動畫市場展的參展名單內。

本年度影展傳來捷報，有兩部台灣原創內容入圍，由《返校》導演徐漢強的最新作品 XR 動畫《星際大騙局之登月計畫》入圍影展 XR 單元﹔台北藝術大學學生陳怡聞的作品《Puppy Love》則入圍學生競賽單元，劇照更登上法國影視產業雜誌《Ecran Total》今年度的安錫國際動畫影展特刊封面。

此次文策院首度將國內圖像出版業者導入影展機制，協助 12 間出版業者，帶著 44 本漫畫、繪本等圖像內容出版品，參加大會所舉辦的「Meet the Publisher」單元，包含《用九柑仔店》、《天橋上的魔術師》、《北城百畫帖》，以及在國際間擁有高知名度的幾米繪本。

於展會開始前，文策院特別開設一堂「文策學院」相關課程，邀請動畫廠商和資深版權經紀人講述經驗，針對動畫開發規劃、參展經驗分享、國際提案注意事項、費用洽談概論等內容分享，期望出版業者在動畫市場展的媒合會議更順利，保障自身權益。

詳情請前往安錫國際動畫影展官方網站或參展型錄查詢