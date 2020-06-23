【武漢肺炎】中國外交部：延長非洲還債期限並率先使用疫苗 網友：這到底是誰的政府？

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國衛健委宣稱新冠肺炎疫苗取得進展，外交部發言人趙立堅表示，疫苗完成後將率先惠及非洲國家，協助非洲國家克服當前困難。

中國武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎，COVID-19）肆虐全球以來，造成將近1千萬確診，47萬人死亡，各國被逼封鎖城市，經濟、文化及政治陷入蕭條及動蕩。各國醫學專家相繼投入疫苗研發行列，而中國北京當局近日宣稱，現有的12款疫苗正如火如荼地研發當中，其中有5個疫苗已經進入臨床試驗。

《澎湃新聞》報導，中非團結抗疫特別峰會6月17日舉行，中國國家主席習近平在峰會上宣佈，將繼續向非洲提供物資援助，延長還債期限。

中國外交部發言人趙立堅6月18日在例行記者會上表示，為協助盟友抗疫，新冠肺炎疫苗研發並投入使用後，將率先惠及非洲國家。

北京當局2013年起發起「一帶一路」計劃，透過大撒幣為非洲各國提供高額軍事援助、提供基礎建設等，將勢力深入非洲大陸，在各大國際聯盟中獲得盟友。

由於中國提供的貸款利率較高，每數年就需再次融資，讓貧窮國家樂於使用國內資產作抵押。根據《南華早報》報導，這7年來中國就至少「借了」7300億美金給112個國家，其中非洲大陸的貸款總額就高達1460億美元。

新冠疫情發生以來，醫療基礎落後的非洲各國，紛紛喊窮，要求中國減免債務，而習近平6月17日在峰會上大手一揮，免除非洲國家到2020年底無息貸款債務，也讓非洲各國領導人鬆了口氣。

然而中國老百姓卻不開心，社群平台微博上罵聲隆隆，民眾紛紛留言「什麼時候恵及中國的老百姓？什麼時候延長中國老百姓的貸款？這到底是誰的政府？ ？ ？」「這是一條帶聲音的新聞：看，江山是我的，我想咋樣就咋樣」「沒事，拿非洲人做大規模實驗，以取得大數據」「真正做到了：嚴於律己，寬以待人。厲害了」「國家是為咱們好，讓非洲先試試效果」

還有民眾抱怨「這就好比房主把房子租給我們，我們按時交房費，電費，水費，取暖費，保護費…然後房主用錢做什麼，是他的自由，養情婦，買遊艇，給隔壁吳老二…我們一個租客有啥權利干涉呢？」

「我反正覺得非洲人很壞，之前中國被美國聲討的時候，他們還落井下石，支持成立國際調查組對中國展開調查，趁機找中國訛錢，都不是啥好東西」