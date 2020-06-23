屏東爆發漢他病毒　創20年來台灣歷史新高！　患者住家、工作地抓到11隻老鼠

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疾管署今（23）日表示，上週屏東縣新增1名漢他病毒出血熱病例，該病例為全台今年至今第7例，創下20年來疾管署有監測紀錄以來新高。

疾管署指出，國內上週(6月14日至6月20日)新增1例漢他病毒出血熱病例，為屏東縣40多歲男性，從事肉品業，平時活動地以屏東住家及高雄工作地為主，住家及工作地均曾有鼠類出沒。

個案6月1日起出現發燒、畏寒、腹瀉及全身痠痛症狀，2日至診所就醫，因症狀未改善，於4日再次就醫並收治住院，經通報檢驗確診；目前個案已康復出院，同住家人無疑似症狀。

衛生單位同時也前往個案住家及工作地周邊進行捕鼠、滅鼠及環境消毒等防治作業，截至昨(22)日，住家及工作地共捕獲老鼠11隻，將採檢送驗。

國內今年截至6月22日累計7例漢他病毒出血熱確診病例，高於2016至2019年同期(分別為3、0、1、0例)；今年的個案居住地為高雄市4例、屏東縣、新北市及基隆市各1例，同時創下疾管署自2001年開始監測漢他病毒出血熱以來歷史新高。

疾管署表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

感染後潛伏期為數天至兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署呼籲，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

相關資訊可至疾管署網站，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。