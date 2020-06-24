〈時評〉台灣美國　一樣的暴警不一樣的下場

警察在街頭執勤、臨檢或追逐歹徒時，當然有其未可預知與危險的一面，要不然，也不必一槍在手，或配備防彈衣、警棍、盾牌、催淚瓦斯了。只是，警察畢竟不是機器戰警：面對有暴力傾向、甚至擁有槍械的歹徒時，要先發制人、伸張國法，當然需要亮出足以威嚇對方的武器、不能單靠的赤手空拳；但是，看到黑影、對著空氣也容易緊張兮兮到會猛然拔槍射擊的，恐怕也很容易執法過當；至於在民眾陳抗場合，如何化戾氣為祥和，避免擦槍走火，更的確是門學問。

在眾多好萊塢影片中，觀眾可以看到，警察在執勤、臨檢或追逐歹徒時，自有一套SOP，一則可避免讓自身陷入危境險地，另一方面可約束公權力的濫用（也就是執法過當）。

像黑人佛洛伊德（George Floyd）5月25日在美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯市（Minneapolis）被4名白人警察攔下並上銬，其中一名警察竟然用膝蓋壓制早已趴在地上的佛洛伊德的後頸超過8分鐘，終而釀出人命──嫌犯已上銬、已趴地，警方又有四對一的人數優勢，老實説，夠了，場面控制住了！膝蓋壓頸顯然就難脫執法過當的論究，最終還導致嫌犯因窒息而斷氣，則無異濫用公權力殺人！

差堪告慰的是，警方對執法過當的同僚並沒有護短！除了警界高層出面道歉，4位涉案警察立刻被停職開除，用膝蓋頂壓佛洛伊德脖子的警察，也很快就被檢察官以殺人罪起訴。

當然，因穿插此事件的黑白糾葛，以及白人警察面對黑人嫌犯時潛藏的傲慢、偏見、洩憤意識，已在全美點燃暴動示威的怒火。幸運的是，與此同時，世人看到也見識到美國之所以偉大的地方：在密歇根州傑納西縣 （Genesee）的示威活動中，警長不但嚐試與示威的民眾對話，警員們更隨後放下防暴裝備加入遊行隊伍；在佛羅里達州珊瑚牆市（Coral Gables）、密蘇里州佛格森市（Ferguson）等地，有警隊高層及警員單膝跪下，與示威者禱告及對話。凡此，在在顯示，代表公權力的美國警察，明是非、懂反省、肯認錯、敢道歉、知榮恥之下，是會選擇跟示威民眾站在同一邊的！

反觀為民進黨在2014九合一的大變天，2016的班師回朝與國會過半埋下引信的2014反黑箱服貿太陽花學運，卻缺乏類似的公權力場景。2014年3月23日，警方為了驅離太陽花學運佔據行政院喊口號抗議的3000名學生及醫師、老師等社會人士，老實説，噴強力水柱已足夠收到震撼效果，想不到有鎮暴警察（當然不止一人）竟然以盾牌、警棍，朝手無寸鐵、鎖成人鍊的抗議群眾腦門、臉頰猛砸狠打，實在是有夠心狠手辣與凶殘暴力；警察施暴的影像一清二楚被媒體捕捉，六年來，警方當局沒有交代暴警是那些人（遑論處罰），警方高層沒有一聲道歉（認定國家暴力是公權力的正當展示？）；當初的現場指揮官，不管是奉令行事還是自作主張，總之，讓警棍、盾牌沾滿和平抗議群眾的鮮血後，竟然一路高升，於今已貴為警政署警政委員。

美國警察至少還有人懂得透過對話，化暴戾為祥和；透過自省與法律，剷除害群之馬。台灣警察在公權力的保護傘下，沒有對話的空間，就是化祥和為暴戾也會受到國家機器的包庇，害群之馬也有團隊幫忙罩護著。只能説，一樣的暴警，在美國與在台灣，下場實在大不同！美國與台灣的民主成熟度，還真的差很大！

（作者為新竹教育大學退休副教授)