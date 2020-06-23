【民意反彈】台灣卜蜂在花蓮籌設大型養雞場 遭縣府撤銷許可執照

近期卜蜂公司在花蓮籌設大型養雞場，掀起反彈聲浪，受影響的3鄉鎮居民自4月初至今已有10次集結陳抗。中央社 近期卜蜂公司在花蓮籌設大型養雞場，掀起反彈聲浪，受影響的3鄉鎮居民自4月初至今已有10次集結陳抗。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）花蓮縣府今天(23日) 宣布撤銷台灣卜蜂公司在花蓮籌設大型養雞場許可執照。對此，卜蜂發出聲明稿表示，對花蓮縣府提出最嚴正抗議，將依法提出訴願及賠償程序。

台灣卜蜂在花蓮籌設大型養雞場，受影響的鄉鎮居民集結陳抗，花蓮縣長徐榛蔚23日宣布，將撤銷卜蜂已取得的各項許可執照。

卜蜂在回應稿中表示，針對花蓮縣政府撤除卜蜂於花蓮設廠執照一事，表達最強烈的抗議。

近期台灣卜蜂公司在花蓮籌設大型養雞場，掀起反彈聲浪，受影響的3鄉鎮居民屢有抗議行動。縣府雖聲明卜蜂案一切暫停，卜蜂也暫停花蓮計畫，但民眾訴求是卜蜂撤出花蓮，廢止花蓮設廠計畫。

卜蜂公司計畫在花蓮壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉設置6處種雞、蛋雞場，共將飼養37.5萬隻雞，是單一業者在花蓮最大規模的養雞場申請案。因事前未與當地居民溝通，地方鄉鎮公所、縣政府核備部分證照的情況下，居民4月初突然被通知開說明會，6處養雞場計畫才曝光。

由於卜蜂選址有6處在原住民部落的傳統領域內，也有居民長期取水的水源地，更甚者距離最近住家僅百公尺，居民擔憂環境、水源被污染，未來生活受到影響，3鄉鎮居民發起連署行動，並組織「反卜蜂自救會」要求縣府撤照、卜蜂撤出花蓮。

反卜蜂自救會副會長Lisin Haluwey說，自4月初至今已有10次集結陳抗，包括在社區舉辦遊行、向鄉鎮公所陳情、在縣長施政報告時到縣議會陳情、向下鄉聽取民瘼的監委陳情等，但至今未見到企業或縣府有具體撤離花蓮的承諾，本月30日將到花蓮縣政府前集結抗議、表達訴求。

卜蜂指出，卜蜂於花蓮當地申請設立養雞場過程中一切依法合規，但除承受地方特定團體不斷以錯假訊息攻擊外，花蓮縣政府不但沒有善盡保護合法廠商權力，縱容錯假訊息引爆地方地方鄉親與廠商對立，今日甚至直接撤除卜蜂合法申請執照，對此無法坐視容忍，將依據相關法規對花蓮縣政府提出訴願及賠償程序。

花蓮縣政府今天(23日) 臨時召開記者會，縣長徐榛蔚宣布，卜蜂公司失信於民眾、縣府，絲毫看不見與民眾溝通、願達成共識的誠意，為防止社會付出龐大成本，將撤銷卜蜂已取得的各項許可執照。

徐榛蔚說，花蓮縣政府歡迎各界企業進入花蓮投資建設，但是企業必須抱持著「尊重鄉土、和諧互利」的心態，融入花蓮的產業大家庭。縣府要求所有企業在花蓮投資時必須做到「尊重民意，與地方共榮發展」的基本要求，如果無法達到此最基本要求，為維護花蓮的最大利益、守護花蓮的民眾，縣府必定會與人民站在一起。

徐榛蔚表示，卜蜂公司非但未能將在地居民所疑慮的事項解釋清楚，也沒有遵守承諾與民眾溝通，還在6月11日一封回覆給自救會會長的信中，表示卜蜂公司「沒有必要召開公聽會」，此一說法完全不尊重在地民意，也違背了卜蜂公司於先前所作的願意溝通的承諾。

徐榛蔚指出，卜蜂公司失信於民眾、失信於縣府，絲毫看不見願與民眾溝通、願與民眾達成共識的誠意，造成民眾抗爭、社會無謂的內耗，嚴重影響花蓮的產業發展。

眼見無達成共識的曙光，縣府必須讓社會恢復秩序、讓人民安居樂業，防止社會繼續空轉而付出龐大的社會成本，因此，為避免社會的持續分裂對公共利益造成重大損害，縣府將依法撤銷卜蜂公司已經取得的各項許可及執照，與民眾一同守護花蓮。