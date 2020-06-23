防疫新生活 政府三倍振興　福華大飯店北高再加碼

疫情逐漸趨緩，隨著防疫新生活開始，為搶在振興三倍券7月15日正式上路前，飯店業者更是絞盡腦汁生出「三倍券」加碼回饋方案，這次福華大飯店台北與高雄齊挺振興推出「你花3,000，福華再送3,000住房專案」，凡消費者訂房台北福華、高雄福華滿3,000元(振興券或現金均適用)，飯店加碼回饋送1,000元住宿抵用券、1,000元餐飲抵用券及1,000元台北高雄福華名品抵用券。還有凡於館內任一餐廳單筆消費滿3,000元，不限振興券或現金付費，即可享1,000元超低優惠憑證入住原價萬元的高級雙人客房，快趁暑假出遊玩一波，因為我們已經幫您精打細算絕對最划算。

配合福華飯店集團由北到南集團優勢，推出的619週年慶護照，一本只要619元即可輕鬆入手，獲得價值近三萬元的商品，像是全省通用客房升等券(最高價值2,500元)、早餐買一送一、餐飲消費抵用券、餐飲消費滿額禮及名品折扣等多樣優惠禮遇，最吸睛的在每館都提供至少四大項禮遇的同時，護照內每張兌換及優惠券皆可合併使用，同時搭配各分店住房專案，優惠折扣一次用好用滿。今天只要持振興三倍券的3,000元入住，加上贈送的3,000元抵用券並搭配619周年慶護照使用，絕對超越六倍的超值回饋價值近三萬元，讓民眾有感省荷包，不用等政府的振興券也能先享受！訂位/訂房請洽台北福華大飯店：02 – 2700 2323 高雄福華大飯店：07 –236 2323