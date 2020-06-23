板橋凱撒朋派自助餐7/1-8/31「仲夏南洋嘉年華」

艷陽高照夏日裡，熱浪來襲影響著食慾，這時就該品嚐酸辣美食消消暑氣，板橋凱撒大飯店朋派自助餐廳趁勢推出「仲夏南洋嘉年華」美食活動，7/1-8/31平日午餐每位750元、晚餐及假日午晚餐每位950元可無限享用自助餐檯各式料理，主廚集結新加坡、越南、泰緬、印尼、新加坡、馬拉西亞、印度等東南亞地區精髓，供應多達80道特色美饌，運用新鮮食材與各式南洋香料呈現道地美食，包括瑪莎曼咖哩牛肉、巴里島髒髒鴨、印尼風味羊肉炒麵、參峇辣醬燴魚球、檳城沙嗲嫩里肌、南洋風味班蘭炸雞、越式甘蔗蝦、泰緬椒麻大薄片等，另外還有現切生魚片、握壽司、港式燒臘、台式鐵板燒、中式小點等，完食一輪開胃菜與主菜巡禮後、再以冰涼可口的摩摩喳喳做完美結尾，瞬間沁涼消暑，盡情放縱暢快饗食！

朋派主廚團隊推出「仲夏南洋嘉年華」共規劃六大美食區：「開胃菜與沙拉冷檯區」輪番供應泰式青木瓜沙拉、泰緬椒麻大薄片、越南牛肉米紙卷等涼拌料理。其中推薦「桂花女婿蛋」，主廚特製桂花蜜、魚露等醬料搭配酥炸金黃蛋，一口咬下、清爽中帶有桂花蜜香甜口感別有一番風味；「越南牛肉米紙卷」發揮創意將炙燒牛肉片、米線、生菜、黃瓜、番茄等食材包入米紙中，Q軟沁涼、爽口鮮甜完美結合，酸甜微辣的滋味成為炎炎夏日健康無負擔的美食首選。

「現作煲仔/鐵板/湯品區」除提供現點現做擔仔麵、現沖牛肉湯、台式鐵板燒外，另添增新加坡肉骨茶及檸香椰汁雞片湯提供選擇。主廚推薦湯品「檸香椰汁雞片湯」選用雞骨小火熬煮約2小時成高湯後，再加入椰奶、檸檬汁及辣油，淺嚐奶香四溢、入喉微辣開胃，鮮香美味令人讚不絕口。

「精選熟食熱鍋區」提供泰式檸檬蒸鱸魚、參峇辣醬燴魚球、印尼風味羊肉炒麵、越式甘蔗蝦、參峇辣醬燴魚球等各式南洋風味異國料理餐點。「越式甘蔗蝦」選用蝦漿、花枝漿、荸薺及辛香料以黃金比例做成蝦球後，鑲在甘蔗枝上下油鍋炸至金黃色起鍋，一口咬下外層酥脆，飽滿Q彈蝦球吸附甘蔗的清甜，搭配特製沾醬品味香甜的好初味！

「大快朵頤肉品區」包括瑪莎曼咖哩牛肉、泰式水果豬腱骨、泰北風味酸枳雞、檳城沙嗲嫩里肌等輪番上陣。不必專程搭飛機去峇里島享美食，現場端出當地必嚐美食「峇里島髒髒鴨」，主廚以多種南洋香料及醬料醃製24小時，經過蒸煮再油炸至褐色，搭配各種不同風味的醬料享用，酥脆外皮、滑嫩鴨肉又帶有獨特香氣，可說是一道相當費時的功夫菜。

「鮮美時令海鮮區」則是選用當季螃蟹、白蝦、淡菜、現切生魚片、炙燒握壽司及日式冷菜等東方經典料理。「甜點飲料區」入廳即見的異國甜食天堂，多達15款以上主廚精選蛋糕及水果塔、冰火菠蘿包、特製風味巧克力、鮮果奶酪，還有摩摩喳喳、冰淇淋、特製龜苓膏、DIY創意霜淇淋、古早味DIY麵茶區、精釀啤酒、現榨果汁等任君挑選。7/1起朋派自助餐廳平日午餐每位750元、晚餐及假日午晚餐每位950元(皆已含服務費)，詳情或訂位可洽02-8964-3955。