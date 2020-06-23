萌翻！角落小夥伴電影稱霸日本狂銷14億　台灣上映加碼超Q白熊見面會

《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》將於7月10日台灣上映(圖/威視電影) 《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》將於7月10日台灣上映(圖/威視電影)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 深受小朋友喜愛的《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》將於7月10日台灣上映，「白熊見面會」更將於7/4、7/5舉行四場。

亞洲人氣NO.1「角落小夥伴」搬上大銀幕了！在日本稱霸4週動畫票房冠軍、超過14億日圓票房佳績，觀影人數更突破120萬人的《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》即將在7月10日全台上映。

《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》特別於上映前週末7/4及7/5兩天開設白熊見面會，不僅要讓大小朋友們搶先體驗角落世界中的童話冒險，電影結束後還邀請到超大咖神秘嘉賓—「白熊」蒞臨現場與粉絲相見歡！



(圖/威視)

身為角落小夥伴中的人氣擔當「白熊」，胖胖且害羞的可愛模樣圈粉無數，在網路上還有個超卡哇依暱稱「白白」，就連知名Youtuber滴妹也是他的超級粉絲，僅此四場見面會，白熊將與影迷們一起進行有獎徵答遊戲，並贈送電影周邊商品。

凡購買《角落小夥伴電影版》特別場電影票乙張，即可於入場時領取電影版獨家貼紙乙份；購買兩張便享有與放映後與白熊近距離拍照機會乙次，座位有限售完為止，見面會預售票將於6/24(三)中午12點於威秀影城購票系統開賣。

《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》描述角落小夥伴們一如往常地窩在他們最熟悉的角落咖啡廳，卻意外發現地下室中一本古老繪本，正當大家看著繪本時，書上的圖案卻突然動了起來，將他們都吸進了繪本世界裡，還變成了桃太郎、小紅帽與賣火柴的女孩等童話故事的主角！

正當小夥伴們不知所措時，遇見了一隻不知道自己從何而來的「小灰雞？」，為了幫忙這位孤零零的新夥伴找到回家的路，小夥伴們決定勇敢走出角落，踏上一段奇幻的童話冒險旅程！更多電影資訊歡迎上威視官方粉絲團查詢。



(圖/威視)



(影/威視)