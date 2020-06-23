遇祝融先保命　台灣內政部提醒：預防7要點、逃生6要訣

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣祝融新聞頻傳，內政部提醒民眾平時要做好居家防火安全，包括養成安全用火電習慣、使用耐燃材料裝修及安裝住警器、滅火器等預防7要點，加上往1樓逃生等6要訣，以確保自身及家人的安全。

根據消防署2019年建築物火災統計分析，起火原因第1名為爐火烹調占37.9%，第2名為電氣因素占30.8%。另分析火災死傷原因，主要為判斷力、體力等條件不足、逃生障礙及錯失逃生先機等，導致吸入濃煙嗆傷、中毒、甚至喪命。

圖片來源：內政部提供

內政部表示，火災預防平時就要做好準備，千萬不可疏忽大意，務必遵守用火電「3習慣」及防火逃生「4對策」共7要點，以確保居家安全。

「3習慣」，就是平時養成「電氣使用安全」、「抽菸安全」及「爐火烹調安全」，包括用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物、不使用無商品安全標章的電器、人離火熄及絕不在床上吸菸。

「4對策」，就是「裝置住宅用火災警報器」、「設置滅火器」、「使用耐燃材料及防焰製品」及「建立近鄰協助體制」，以利火災時能即早發現、撲滅或避免延燒，並透過鄰居間互助，幫高齡或行動不便者逃生。

圖片來源：內政部提供

若不幸遇到火警時，內政部提醒民眾，請記得「5不1原則」的應變逃生6要訣：

一、不可為了收拾財物而延誤逃生避難時間，應以保命求生為首要目標。

二、不可搭乘電梯逃生：火場易斷電，會受困在電梯內。

三、不可躲在浴室：火場危害主要為濃煙，浴室門及天花板大多為塑膠材質，不耐高溫，且門下方為通風百葉，無法有效阻絕濃煙危害。

四、不可用塑膠袋套頭：除無法裝到新鮮空氣，且呼吸產生的霧氣，會影響逃生視線及速度，若遇火場高溫，塑膠袋也會熔化而黏在皮膚上。

五、不可浪費時間尋找濕毛巾而延誤逃生避難：濕毛巾擋不住濃煙中的一氧化碳和有毒氣體，且尋找濕毛巾恐延誤逃生時間。

六、火場逃生避難流程原則：

(一)平時規劃2個逃生出口。

(二)火災時，應往1樓往外逃生，逃生避難時，一定要謹記隨手關門。

(三)往1樓往外逃生時，若主要逃生路徑外已有濃煙無法避難時，請尋找第2逃生路徑往1樓往外逃生。若第2逃生路徑也受阻礙，則改往未起火相對安全空間關門避難，並用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，並撥打119求援，詳細告知待救人員的所在位置，等待消防人員救援。

內政部強調，火場無情，惟有強化自身火災預防及應變知識，平時謹記逃生避難原則，才能保障生命財產的安全。相關防火安全逃生知識，歡迎民眾到內政部消防署消防防災館瀏覽查詢。