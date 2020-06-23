〈時評〉台北大巨蛋案 柯文哲是在哈囉嗎？

過去五年，一直遭到台北市政府以安全為由勒令停工的大巨蛋案，最近獲得北市府建管處簽准建照，最快8月可以全面復工，台北市長柯文哲上任時，曾經誇下海口要查大巨蛋等五大弊案，如今，隨著柯文哲邁入第二任，大巨蛋也跟著解套，這是在哈囉嗎？

回顧柯文哲當年，除了以打破藍綠的政治定位，成功進軍北市府外，由於他從選舉開始的小額募款，不與財團掛勾的訴求，同樣吸引許多人的肯定與支持。因此，柯文哲剛上任台北市長時，延續這個基調，將他個人支持度與威望推向最高峰。

柯文哲在2014年11月時曾對外宣稱，要徹查大巨蛋、三創園區、美河市、松菸BOT與雙子星五大弊案，甚至信誓旦旦不惜拆掉大巨蛋。隔了幾個月，台北市政府的廉政委員會調查大巨蛋後，針對交通、疏散等安全問題，隨即勒令停工，並要求負責承攬這項工程的遠雄自行拆蛋，或是拆掉商場，以符合各種規定，否則不排除解約。

結果，這幾年過去了，大巨蛋的工程並沒有停止，甚至有網友笑稱，待北市府正式同意復工之日，也等於是大巨蛋完工之時。

但這中間過程，遠雄並沒有執行太多改善計畫，反而北市府對於先前模擬逃生避難疏散的問題，自行改口說這些模擬的假設毫無意義，事已至此，外界已查覺得大巨蛋可能重生，果然沒多久，大巨蛋陸續通過都審和環差分析，今年6月，市府正式簽准大巨蛋的建照變更程序，等於同意大巨蛋復工。

整個問題的核心之一，是人員遇緊急狀況的疏散有無過關，北市宣稱重新整理參數後進行的模擬，已經達到合格標準，這也不禁令人懷疑是否有刻意放水？其次，依照先前模擬標準要求大巨蛋停工，造成遠雄的損失，日後若提起求償，肯定又是要台北市民埋單，難道北市府官員都不用承擔任何責任嗎？而且，光是為了模擬參數的問題，足足吵了三、四年，這中間不免更啟人疑竇。

另一個核心問題是，過去標榜和財團保持距離的柯文哲，已經多次被傳出仍與財團保持一定的關係，外界也應該趁這個機會好好檢視柯文哲、民眾黨的政商脈絡。

重要的是，說要拆大巨蛋的是北市府，現在同意要復工的也是北市府，但中間轉折和市民的損失，台北市民必須要好好追究，可不能讓柯文哲哈囉幾句就過去了。