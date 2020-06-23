台灣芒果輕旅行 台南國際芒果節26日盛大開幕

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）端午連假即將到來，「2020台南國際芒果節」即將在6月26日至27日於走馬瀨農場盛大開幕，行政院農業委員會表示，暑假期間持續防疫工作，出國旅遊不方便，不妨到台南逛逛，一邊品嘗芒果香，一邊慢慢認識這美味的在地食材，來趟夏日芒果輕旅行。

全台芒果總生產面積超過1萬6247公頃，台南市即占45%約7,244公頃，是芒果主要產區之一，今年產期日照充足，果實品質極佳。

台南市政府農業局表示，芒果為台南市最具代表性的農特產品，尤以甜美多汁口感細緻的愛文芒果受到國內、外消費者的青睞，每年夏天，台南芒果即進入盛產期，愛文芒果輸往日本、韓國等檢疫作業亦進入旺季。

以愛文芒果外銷日本為例，農委會表示，愛文芒果外表鮮艷、皮薄肉質細嫩、口感香甜且多汁，獲選為日本消費者最愛的台灣產品之一，去(2019)年芒果外銷日本657公噸，金額約1.6億元。

農委會表示，暑假期間持續防疫工作，全家大小在家時，可一起動手製作簡易美味的芒果大餐，增進親子感情，提升家庭凝聚力。連續3週「2020台南國際芒果節」將在6月26至27日於走馬瀨農場盛大開幕，適合全家大小一同出遊踏青。

△芒果料理變化多元，不僅能製成冰品、果醬、果凍、布丁、奶酪、西米露、蛋糕等甜點外，亦能入菜，簡易拌炒或製成莎莎醬、涼拌沙拉等都能增加料理的豐富度，切塊配白飯更是台南人在地的「隱藏版」吃法。(照片來源：農委會提供)