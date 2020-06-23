台灣高雄市長補選24日截止登記　國民黨傳徵詢市議員李眉蓁

更新時間: 2020-06-23 11:49

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）今天（23日) 有媒體報導稱國民黨可能徵召高雄市議員李眉蓁參選高雄市長補選，聯合新聞網引述李眉蓁的父親、高雄果菜公司總經理李榮宗近午表示，國民黨是要徵召李眉蓁，「有啦！有說要眉蓁選啦！現在『大家』在溝通一些事情。」

前高雄市長韓國瑜罷免後將進行市長補選，國民黨內多人表態參選，韓團隊前民政局長曹桓榮18日領表。中央社引述藍營首名表態參選的高雄市議員李雅靜18日受訪表示，黨內人才濟濟，不管誰出線被徵召，全力以赴。

根據李眉蓁臉書介紹，她是國立中山大學畢業，也是高雄市最年輕的市議員。她在臉書介紹寫著:

感謝大家對我的支持與指導。眉蓁在任內，得到公民監督聯盟評鑑；問政最認真、問政品質最佳、問政議題最專業。請支持李眉蓁，讓希望能成真。

首次發稿: 2020-06-23 11:06

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）高雄市長補選登記明天(24日)就要截止，外界關注國民黨人選究竟是誰，國民黨秘書長李乾龍今天(23日) 上午列席國民黨立法院黨團大會回應媒體詢問時說，中午12時以前一定跟大家報告。

至於在哪裡公布人選？李乾龍說：「高雄那邊會跟大家說明」。

有關高雄市長補選人選，中央社引述李乾龍表示，廣泛徵詢很多人，也有不是國民黨的人士，人選現在範圍已經一直縮小，大概剩下2至3位，中午12時以前一定跟大家報告。

民眾黨21日上午在高雄翰品酒店舉辦一場端午節活動，邀民眾包香包、吃粽子，對於民眾黨是否缺席高雄市長補選，民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥在接受媒體聯訪表示，「還在等國民黨出牌」，若國民黨推出的人選不能讓人認同，再決定是否推人參選。

與會的親民黨高雄市議員吳益政則說，如果國民黨、民眾黨都不推人選，自己就比較可能、也比較有空間參選，「我內心是準備好了」。

至於民進黨徵召的市長補選參選人陳其邁連日來已在高雄市展開密集掃街拜票行程，炒熱選情，22日已經公布競選團隊名單。

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（右2）22日下午走訪南北貨商圈三鳳中街，受到店家熱情歡迎，業者傳授包好粽的訣竅。中央社