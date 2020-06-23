文化部推出「藝FUN券」適用台灣許多藝文場所(攝影/魏聆琄) 文化部推出「藝FUN券」適用台灣許多藝文場所(攝影/魏聆琄)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)文化部加碼推出200萬份每份600元的「藝FUN券」,將於7月18日開放下載APP，另於7月21日抽出幸運兒。

為振興藝文產業發展，文化部23日新聞稿說明，因公布後各界反應熱烈，詢問度高，為了讓民眾可以更為便利、公平的取得「藝FUN券」，將於7月18日上午9點至20日下午9點，開放民眾一人一機下載「藝 FUN券」APP並完成註冊，另於7月21日中午12點採公開抽籤方式，公布獲得「藝FUN券」的幸運人選。



(圖/文化部)

文化部表示，「藝FUN券」將於7月21日中午12點，邀請行政院政務委員唐鳳與文化部長李永得共同進行抽籤，並於線上公開直播。幸運獲得「藝FUN券」的民眾即可於7月22日中午12 點起於博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等，全臺超過1萬家以上店家使用。

文化部指出，民眾只要透過 APP 提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款。

此外，為符合藝文展演消費使用特性，亦特別規劃「藝FUN券」在「線上交易，出門消費」原則下，可於網路預購票券平台，訂購藝文展演票券、電影票，以及付費參與藝文活動。

詳情請前往文化部「藝FUN券專區」查詢，現在讓我們來看看常見問題吧！



(圖/文化部)



(圖/文化部)



(圖/文化部)