台灣兩廳院喜迎藝文報復性消費　總監劉怡汝：下半場即將開始，請盡速回座！

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)隨著台灣疫情減緩，國家兩廳院也跟著逐步解封，22日宣告下半年節目，藝術總監劉怡汝說，兩廳院售票系統半月賣5500萬元，迎來18年難能可貴的藝文報復性消費。

國家兩廳院在近三個月的沉寂後，已於6月7日起打開劇場大門，諸多節目開賣即售罄，兩廳院昨（22）日攜手下半年將於兩廳院演出的主辦節目團隊，以7至12月共21檔節目，共95場演出。

兩廳院藝術總監劉怡汝以劇場中場結束後的廣播詞俏皮宣告，「下半場即將開始，請盡速回座。」鼓舞熱愛表演藝術的夥伴，我們劇場見。

中央社報導，劉怡汝表示，從兩廳院售票系統來看，開賣票房半個月的銷售數字是5500萬元，「這個數字包括所有在兩廳院售票系統上的節目售票金額，固然跟很多大節目都開賣有關，但可以印證的確有報復性消費，數字之大，只有過去主辦『歌劇魅影』音樂劇時可以比擬。」

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「兩廳院下半年還有400場外租節目，我們希望這樣的報復性消費不要只是今年下半年，而是到明年、後年，讓藝文消費的風潮能真正化為日常。」

夏日爵士派對將於8月12日至9月13日登場，由徐崇育、魏廣晧策畫，以咆哮精神（bebop）、女性爵士音樂家以及曼波（manbo）曲風三大主題，帶聽眾進入繽紛的爵士樂世界，除售票演出外，每年吸引上萬人的夏日爵士戶外派對，今年請到當紅爵士女伶9m88、原民混爵士的李守信與國會大樂團帶來令人迷醉的夏夜，相關節目將於7月8日啟售。

兩廳院以實驗性為重的「新點子實驗場」，啟售一周開出近八成票房的紅盤，相較去年同期成長六成，今年由王靖惇、蕭東意、林宜瑾與林素蓮四位藝術家帶來新作，將於7月1日至26日帶來四檔精彩演出。

此外，部分節目也適用振興券藝Fun券，包含明華園戲劇總團《鯤鯓平卷》、雲門舞集藝術總監鄭宗龍出任後首作《定光》、《李爾在此》等，詳情請前往官網查詢。