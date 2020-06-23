肩負台灣邊境食品查驗責任　桃園市政府將考慮和在地優良企業合作

桃園市長鄭文燦率領團隊至義美食品位於龍潭區參訪「義美生機‧生醫園區」。(照片由桃園市政府提供) 桃園市長鄭文燦率領團隊至義美食品位於龍潭區參訪「義美生機‧生醫園區」。(照片由桃園市政府提供)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）桃園市長鄭文燦昨(22)日率領團隊至義美食品位於龍潭區參訪「義美生機‧生醫園區」時表示，市府將透過政策提供優良企業更多的支持，同時也會積極支持企業擴廠，並規劃發展農業生技園區，希望可以帶動生技產業及中藥材產業蓬勃發展。

桃園市長鄭文燦表示，義美食品自1934年創立以來，始終重視食品安全，設立國家級食品安全研究室，更多次挺過食安風暴。該公司從傳統食品大廠，積極轉型為生技大廠，將優質農產品製為高附加價值的生機產品，且製作過程幾乎不產生任何廢棄物，發揮農業循環經濟的優勢。

桃園市長鄭文燦。(照片由桃園市政府提供)

對於義美食品是透過極低溫乾燥製程，將農產品轉換成高附加價值的生機產品，鄭文燦表示，對台灣農業來說，將可發揮極大的提升作用，也是未來發展新農業的重要方向之一，無論是對提高農民收益或生技產品價值都有很大的幫助。

他還說，考量桃園擁有國際機場，肩負邊境食品查驗責任，市府原先想向衛福部爭取於機場周邊設置食品檢驗中心，未來則考慮與義美等企業合作，擴大食品檢驗量能。

除了透過政策提供優良企業更多支持，鄭文燦接著表示，桃園市政府將積極支持企業擴廠，並規劃發展農業生技園區，希望可以帶動生技產業及中藥材產業蓬勃發展。

義美食品總經理高志明表示，義美透過「冷凍．真空乾燥系統」，可以將農產品加工為具附加價值的生機商品，相較於傳統加熱方法，能保留較高的生物活性，且零廢棄物對環境負擔較小，國內目前仍少有廠商投入發展這塊領域，義美食品也規劃在3年內，建置30到50套大型「冷凍．真空乾燥系統」，成為亞洲前3大的「冷凍．真空乾燥系統」生產業者，並期盼市府未來能設置專門的生技園區，方便廠商進駐，發揮聚集經濟的效益。

照片左起：桃園市長鄭文燦、義美食品總經理高志明。(照片由桃園市政府提供)

(照片由桃園市政府提供)

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