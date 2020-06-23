【我不是貴婦】歌壇「東方不敗」張清芳 結束15年婚姻

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）有歌壇「東方不敗」稱號的張清芳，與台灣籍夫婿「銀行投資教父」宋學仁，昨(22日) 透過賴芳玉律師發表聲明指出，

「我們因無法克服雙方的差異性而決定離婚了...... 以後雖然不是夫妻，但我們依然會是孩子的父母， 孩子不會因為我們的離婚而失去任何一方的愛。 懇請外界不要臆測我們離婚的理由，這會傷害到我們的孩子...... 這雖然不是好的消息，但對我們而言已是最好的決定。」 (宋學仁 張清芳)

53歲的歌手張清芳，2005年嫁給「銀行投資教父」宋學仁後就移居香港，淡出演藝圈，育有2子。兩人22日透過律師賴芳玉發表上述聲明稿表示，他們已結束夫妻關係。

聲明稿指出，很遺憾通知關心他們的朋友這個訊息，「我們因為無法克服雙方的差異性而決定離婚了。雖然我們努力嘗試過，但仍然無法解決。」

兩人是在去年(2019年)協議離婚，並選擇在今年(2020年) 孩子放暑假期間完成法律程序。

他們也懇請外界不要臆測離婚理由，以免傷害到小孩。「這雖然不是好的消息，但對我們而言已是最好的決定。」

2005年張清芳嫁給宋學仁後就移居香港，過著豪門生活，她曾上節目透露，有段時間每晚會唱歌給老公聽。

《自由》23日報導，不只晚上會唱歌給老公聽，張清芳說，跟老公相處也有很多眉角，例如婚後想開大型演唱會，需跟老公報備，「時機很重要，不是每個人都能做這件事，今天我要不是張清芳，我想你也看不上我。」

婚後生活方面，早上6點半就起床，要陪老公吃早餐，一直忙到11點才能睡，「我一點都不是貴婦」。

(圖/擷取自豐華唱片廣告影片)