認定受中共控制 美再列4家中國媒體為外國使團

美國國務院今天宣布，除了先前被列為「外國使團」的5家中國官媒，決定再將中國中央電視台、中國新聞社、人民日報及環球時報加入名單中。國務院強調，這些媒體皆受到北京當局有效控制。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）今天發新聞稿表示，依據外國使團法（Foreign Missions Act），國務院決定將中國中央電視台、中國新聞社、人民日報及環球時報等4家中國媒體，列為「外國使團」（foreign missions）。

這是繼國務院2月將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報與美國海天發展列為「外國使團」後，再次對中國官媒祭出管制措施。根據美國外國使團法，「外國使團」必須向美方提供僱員名單及註冊現有房產，購買或租賃新房產前也須事先獲得批准。

歐塔加斯指出，這9家媒體皆符合「外國使團」定義要件，意味著他們是被外國政府實質擁有或有效控制；在此案例中，上述媒體皆受到中國政府有效控制。

歐塔加斯表示，過去10年來，尤其在中國國家主席習近平統治下，中共將官媒改組佯裝成新聞機構，並加大對他們的控制。她指出，習近平要求黨媒必須姓黨，「西方媒體是受制於真相，中國媒體卻是受制於中國共產黨」。

美國國務院2月18日大動作將5家中國官媒列為「外國使團」，為美中媒體戰拉開序幕，雙方一來一往互祭懲罰性措施長達一個月時間。

2月19日，在5家中國官媒遭美列為「外國使團」隔日，北京隨即以華爾街日報（Wall Street Journal）刊登歧視性2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）相關評論文章為由，大動作吊銷其旗下3名駐北京記者證件。

3月2日，為了反制中國，美國國務院對遭列「外國使團」的5家中國媒體實施人員限額，大砍這些媒體的中國籍員工總額4成。

3月18日，中國再度反擊。中國外交部宣布，驅逐華爾街日報、紐約時報（The New York Times）及華盛頓郵報（The Washington Post）年底前記者證到期的美籍記者，且今後不得在中港澳從事新聞工作。

中國外交部也要求上述3家媒體、時代雜誌（Time）及美國之音（Voice of America）旗下駐中分社，向中方申報境內人員、財務、經營及擁有不動產等訊息資料。

後來隨著疫情加劇，美中爭端主戰場被拉到中國隱匿疫情、世界衛生組織（WHO）配合北京疫情論調等爭議上，這場媒體戰也因而暫時止息。不過，中國近期強推「港版國安法」導致美中對立進一步加深，川普政府也在新仇加舊恨下對北京全面開戰。