歐盟告知中國 實施港版國安法將有非常負面後果

歐洲理事會主席米歇爾（右）與范德賴恩在記者會上表示，中國若在香港實施國安法，可能會造成「非常負面」後果。（美聯社圖片） 歐洲理事會主席米歇爾（右）與范德賴恩在記者會上表示，中國若在香港實施國安法，可能會造成「非常負面」後果。（美聯社圖片）

歐洲聯盟與中國領導人今天舉行視訊峰會，歐盟執委會主席范德賴恩會後表示，中國若在香港實施國安法，可能會造成「非常負面」後果，並強調人權及基本自由等價值不可談判。

歐洲聯盟（EU）與中國年度領導人峰會今天以視訊進行，歐方代表包括范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel），歐方上午先與中國總理李克強舉行峰會，下午另再與中國國家主席習近平交換意見。

歐盟在會談結束後召開記者會，米歇爾說明今天會談重點，包括經貿、2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病毒應對、香港及人權等，表示歐中在合作之外，必須認知雙方在價值觀，政治制度或多邊主義做法上不盡相同，強調歐盟將以明確的態度和充滿信心方式積極捍衛自身利益及價值。

在備受矚目的香港及人權議題上，米歇爾說明，歐盟表達高度關切中國在香港推動實施國家法，認為中國推動實施國安法措施不符合「香港基本法」和中國對國際的承諾，也就是維持香港高度自治及自由及權益 ，歐盟在香港有大批企業及公民，香港對歐盟有重要利益。

范德賴恩進一步表示，歐盟今天向中方明確表示，中國如果在香港實行國安法，可能會造成「非常負面的」後果；並重申，對於歐盟而言，人權及基本自由等價值觀是不可談判的，在這方面歐盟一直都提出關切，「我們堅持在這方面提出我們的看法」。

但她並未進一步指出會有什麼負面後果。

范德賴恩說，今天與中方討論許多議題，但最重要的是需要取得進展，COVID-19以及一系列重大的雙邊和多邊挑戰清楚地表明，無論是在貿易，氣候，技術還是在捍衛多邊主義方面，中歐夥伴關係都是至關重要的。但是為了關係進一步發展，必須變得更加基於規則和互惠，以實現真正的公平競爭環境。

歐盟強調，有必要推進一項雄心勃勃的歐中投資協定的談判，以解決當前市場准入方面的不對稱問題，並確保公平競爭環境。特別在國有企業的行為及透明化，以及解決強制技術轉讓等方面需取得進展。

此外，歐盟也呼籲中國充份參與今年5月世界衛生大會（WHA）通過的決議，即以透明方式檢視COVID-19疫情爆發的應對。