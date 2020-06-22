台北市府簽准大巨蛋建照變更 6月底前可望發照

大巨蛋去年都審闖關成功，3月下旬都審環差闖關成功。台北市建管處今天表示，大巨蛋建照變更今天已簽准，待遠雄公司辦理上千張圖說正、副本校對無誤後，估最快6月底前可核發建照。

大巨蛋停工滿5年，經去年都審通過，今年3月環差分析報告審查修正過關並附帶決議，要求遠雄一個月內補充委員及民眾所提意見，且應維持原核准綠覆率等書面資料。

遠雄企業集團發言人楊舜欽當時也說，將依環評會意見修正，大巨蛋在台灣建築中心資料已審核通過，還有營建署審查，最後是申請建照變更，若取得建照變更，預估約2個月時間才可復工，復工後約一年半可完工。

台北市都發局建管處發言人洪德豪告訴中央社記者表示，今天已簽准大巨蛋案的建照變更，但尚未核發建照。

洪德豪說，後續仍待遠雄主動送交大巨蛋的建照變更設計圖說校對副本，粗估逾千張，待正、副本圖說校對無誤後，預計最快6月底前可核發建照，遠雄隨後即可申請復工，但大巨蛋復工時程將視遠雄屆時所提作業時間而定。

大巨蛋案停工已屆滿5年，去年10月通過台北市都市設計審議委員會，防災避難電腦模擬程式結果雖引發台北市議員、民團抗議及外界質疑，但都審會仍修正通過。台北市環境影響評估審查委員會今年3月底通過環差分析報告審查，意味大巨蛋復工有望。