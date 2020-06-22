解封台灣！酷航宣布7/5起復飛台北－新加坡航線

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）酷航今（22）日宣布，自7月5日起復飛台北－新加坡航線，每週往返一航班，以B787-9機型飛航。

酷航今天發出新聞稿宣布，7月5日起正式復飛台北－新加坡航線，每週往返一航班，預計航班時間為每週日新加坡早上9時飛往台北；每週日下午3時5分台北飛往新加坡。

酷航表示，將採取嚴格的防疫措施，以確保旅客及機組人員健康安全，讓乘客可以安心地搭乘酷航，包含配戴口罩、登機前體溫量測、、防疫座位安排、及遵守安全距離等多項措施。

為了減少接觸，酷航也鼓勵旅客使用線上報到並預先提交健康聲明，機上座位也將預先放置護理包供乘客個人使用，內含抗菌濕紙巾、消毒液以及醫療口罩。飛行時化妝間則會加強清潔及消毒，保持每小時至少3次的頻率。

酷航提醒，自6月1日起旅客僅能攜帶3公斤以下的登機行李，尺寸限制須能置於前方座位底下，這是為了確保乘客在安檢、登機和出發時保持安全距離，其餘7公斤以下的登機行李可免費託運。

此外，為了讓旅客安心旅行，考量到乘客在預訂後有更改計畫的需求，酷航也將一次免費更改政策延長至7月31日。

其他防疫措施也將觀察疫情狀況來調整政策規範，以及檢視落實狀況，以確保乘客不僅安全健康也能安心地飛行。