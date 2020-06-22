〈時評〉台灣保險市場亟待整頓　防止金融風暴

新冠肺炎疫情衝擊台灣金融市場，影響銀行體系營收及獲利，更暴露出人壽保險業嚴重的財務、業務窘境，金管會必須重視，速謀解決之道，防止衍生為系統性風險。

台灣的人壽保險公司在3月新冠肺炎疫情全球爆發，受到嚴重衝擊，造成資產嚴重損失。其實冰凍三尺非一日之寒，壽險業會受傷慘重，必須檢討主管機關多年來放任業者浮濫販售投資理財金融商品，大量吸金，卻又無力有效運用，一旦遭遇金融風暴，資產必將嚴重受損。

回憶2008年全球金融海嘯，當時諸多重量級的壽險公司，都因為手中資產受創，淨值嚴重減損，導致不得不重整或轉手，自此之後，先進國家壽險公司回歸本業，不再發售投資理財型保單亂吸金，但是台灣並未警覺，主管機關還是任由壽險公司大量發售各種不同類型的投資理財保單，造成現在全台2300萬人口，竟然有6000萬張保單的畸型現象，滲透率之高，居全球之冠，吸金總額高達30兆元新台幣。

其實人壽保險與投資理財根本是不同的業務及觀念，不宜混為一談。台灣早期拜經濟發展快速成長，及人口紅利之賜，壽險公司即使以約定利率7%或8％高利吸金，再將資金投入不動產出租或金融商品，仍然有不錯的利潤，但是近年來利率快速下滑，且各國央行大幅釋金，壽險公司除了要承擔過去高額的約定利率，還要面對低利率及不動產不景氣、經濟環境快速變化，滿手現金的壽險公司，此時是懷璧其罪，如何有效運用資金，成為極高的風險，稍有不慎，即連匯率變動、央行降息、金融風暴，都會造成壽險公司慘重的損失。

3月新冠肺炎疫情造成金融風暴，台灣22家壽險公司立即窘態畢露，其中7家浄值第一季鋭減超過3成，淨值比與資本適足率竟有4家出現雙紅字，顯示清償能力大幅下降。影響所及，5月份國泰、富邦、三商美邦、遠雄、南山、新壽、中壽等7家壽險公司，竟然齊遭中華信評降評為「負向」，顯示其資產品質嚴重惡化。

中華信評提醒投資人，評估壽險公司不能只看營收獲利，更重要的是浄值，台灣的保險公司屢受金融環境變化，淨值快速縮水，並不是好現象。壽險公司為了求取較佳的投資報酬，甚至不惜甘冒風險，投資海外非成熟之新興市場，新光人壽達33.44%，其曝險程度，令人揑一把冷汗。再檢視3月金融風暴，虧損最嚴重的是新光人壽，高達460.34億元，其次是台灣人壽，達424.56億元，全球人壽118.09億元第3。

最令人擔心的是宏泰人壽，連虧7年，現在資本適足率(RBC)只有38.85%，資產淨值比只有0.53%，多年來一直靠著土地作價、處分不動產美化帳面，而這次金融風暴衝擊，宏泰人壽資產從去年第4季的93.03億元，跳水到今年第一季的15.7億元，暴減83.12億元，新光人壽資產從1148.19億元，驟減至687.84億元，衰退達40.09%，至於台灣人壽、中華郵政、中國人壽、友邦人壽、富邦人壽，都減少3成以上。

台灣目前人壽保險公司普遍遭遇受資產嚴重減損，淨值縮水的窘境，金管會應該嚴格要求大股東要補充資本，提高浄值，以健全公司體質，同時嚴格要求不得從事非保險業務，限制資金不得用於高風險之投資。另應建立退場機制，對於搖搖欲墜的保險公司，強制其退場，並要求董事、監察人應負連帶清償責任，以健全台灣之人壽保險市場，保障要保人、投資人及債權人之權益，防止金融風暴。

