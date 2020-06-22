渴望會館攜手TA團隊發展公司 推「親子探索體驗專案」

渴望會館看準親子戶外活動商機，今年特別攜手TA團隊發展公司，針對國內親子旅遊市場，推出「親子探索體驗專案」，揪團湊滿24位體驗者，即可享有專案價每房NT$4,899起。專案內容包含兩大兩小(12歲以下)入住伯爵四人房住宿乙晚、翌日樂活早餐、免費使用館內設施、探索體驗課程2位等豐富專案內容，讓消費者不但能舒適入住，享受愉快的親子時光，還能參加探索體驗活動，並且能從中增進親子感情，同時自我挑戰突破極限。團體洽詢專線：(03)407-2999轉業務組。

「親子探索體驗專案」這次特別加入高低空繩索體驗，近2,000坪的場地，包含著大、小朋友都喜愛的「大擺盪」，參加課程者可依自身狀況選擇高度，盡情擺盪在空中，享受如同海盜船的快感；現在最夯的「攀岩」也絕對不能錯過，高達15米的攀岩牆，需要體驗者的專注力，再加上團隊合作與指引，使體驗者安心成功的登頂；最難克服心魔的「獨木橋」，從爬梯子開始的每一個環節，都必須跨過心中的障礙，也是最考驗團隊默契、溝通的一個項目，成功的當下，整個家庭團隊因為共同經歷困難的過程，而讓彼此關係更緊密。

「探索體驗課程」是由TA團隊發展公司引進美國PA (Project Adventure)體驗式學習，課程引導員通過AAEE機構認證，每一次課程皆會配上專業安全設備與標準師生比例，讓體驗過程除了歡樂同時兼顧安全。課程規劃的每一項挑戰，皆能培養體驗者自我察覺、目標設定、信任夥伴及挑戰極限的能力。除此之外，專案內容特別加入親子間相互合作與引導，藉著一同完成目標，促進親子間的感情。此專案包含親子探索體驗課程每房兩位，額外參加課程每位費用為NT$ 990元(原價：NT$1,800元)，身高滿120公分即可參加。

「渴望會館」座落於龍潭渴望園區，曾榮獲「企業環保銀級獎」以及行政院環保署「金級環保旅館」認證，並榮登旅館服務業綠色品牌最高榮譽！館內設施含有金牌水質游泳池、SPA、健身房、任天堂Switch、桌球撞球等等，鄰近景點包含「小人國」、「六福村」、「龍潭大池」、「鍾肇政文學園區」、「石門水庫」、「三坑子自然生態公園」、「大溪老街」等等。除此之外，園區內有一座萬坪公園，住房貴賓還可免費使用腳踏車，享受優質的自然風景。四周丘陵環繞的茶園景觀更是處處可見，也是渴望會館獨有的特色景觀，更是許多家庭的渡假首選。