里山專家訪新北農再社區 激盪農村發想新思維

為推動農村再生社區永續發展與活化再生， 新北市政府農業局邀請兩位長期推動里山倡議的專家—趙榮台博士與 李玲玲教授，前往新北農再社區現勘， 協助社區進行現況診斷與交流， 與社區激盪出新的農村活化思維與火花。

新北市政府農業局以推動「里山倡議」為願景， 長期輔導農村再生社區營造，為了促進新北農村再生社區「生活、 生產、生態」三生的整體發展活化，邀請里山專家—趙榮台博士與李 玲玲教授，親赴農村再生社區交流與討論。 參與的社區也針對本次的專家來訪， 個別準備了三生各方面的歷年執行成果，並動員社區居民參與， 與兩位專家進行在地議題交流。

互動過程中，兩位專家透過與社區成員交叉詢問的方式， 協助社區盤點現況資料，並輔以現地勘查社區土地與設施實際 狀況，引導社區成員進一步思考社區再生活化的各種構想， 如淡水樹興社區整合鄰近返鄉青農開發高產值加工品、 忠寮社區市民農園的現行效益與擴大的潛力評估、 石門嵩山社區實現里山地景的前景， 與三芝樂天社區發展園藝產業的開創性想法等等， 都是社區活化過程中新的行動契機。參與的社區表示， 農再計畫執行多年，本次兩位專家來訪， 帶來了一個重要的觀念是社區每年度都要針對社區願景進行滾動式的 修正與檢討，才有利於社區檢視經營與成長。

農業局長李玟表示，農業局為深入輔導農村再生社區推動農村營造， 特邀國內推動里山倡議的專家協助社區盤點與診斷， 後續亦將持續辦理相關的診斷訪視，挖掘社區活化的潛力點， 落實里山願景，營造一個富含生命力的生態城市及健康、舒適、 安全的農村環境。