截至6/19 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年6月19日累積開戶數為17,161,311戶，較6月12日累積開戶數為17,107,539戶，增加53,772戶，增幅約0.31%。另本年6月19日現股當日沖銷累積開戶數為2,215,694戶，6月12日現股當日沖銷累積開戶數2,197,176戶，增加18,518戶，增幅約0.84%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年6月19日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數175,979戶較6月12日開戶數176,003戶，減少24戶，減幅約0.01%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至6月19日止日均值為411.03億元，總成交金額為45,624.56億元，其中盤後定價交易金額為146.36億元。另本年度截至6月19日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為32.78%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場32.83%。

(二)109年度第一季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,359人。

(三)本年度興櫃股票截至6月19日均值為15.74億元，總成交金額為1,747.28億元。

四、本年度上櫃有價證券截至6月19日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計645家，較上週(截至6月12日止)得為信用交易家數645家，增加0家。

(二)融資餘額為447.74億元，較上週(截至6月12日止)融資餘額435.09億元，增加12.65億元，增幅約2.91%。

(三)融券餘額為79,703張，較上週(截至6月12日止)融券餘額82,469張，減少2,766張，減幅約3.35%。

(四)本年度信用交易成交值(不含資券相抵)之比例為11.65%，較上週(截至6月12日止)之比例11.70%，減少0.05%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.40%，較上週(截至6月12日止)之比例0.38%，增加0.02%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(109)年度截至6月19日止，累計營業天數113日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計132期，發行餘額為5兆5,142.64億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計123家608期，發行餘額為2兆776.91億元，較上週增加129億元。

(三)轉換公司債已上櫃計148家171期，發行餘額為1,311.98億元，較上週減少8.51億元。

(四)金融債券已上櫃計36家357期，發行餘額為9,748.91億元，本週無異動。

(五)受益證券方面，金融資產證券化計4期，發行餘額為49.32億元，本週無異動。

(六)外幣計價國際債券已上櫃計650期約1,768.01億美元，較上週減少10.82億美元。

(七)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計25家28期，發行餘額為93.88億元，較上週減少0.01億元。

2.外國普通債券已上櫃計3家4期，發行餘額為166.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為19兆9,290.79億元，日均值為1,763.64億元，包含：

1.買賣斷交易3兆258.64億元，日均值為267.78億元，佔總成交金額比例為15.18%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為2兆1,501.16億元，佔買賣斷成交金額比率為71.06%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為8,757.47億元，佔買賣斷成交金額比率為28.94%（包含政府債券5,112.63億元，日均值為45.24億元；普通公司債2,947.27億元，日均值為26.08億元；金融債券661.01億元，日均值為5.85億元；外國債券36.57億元，日均值為0.32億元）。

2.附條件交易16兆9,032.16億元，日均值為1,495.86億元，佔總成交金額比例為84.82%，其中等殖成交系統成交金額為536.75億元，佔附條件成交金額比率為0.32%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為6.17億美元，以澳幣計價之成交金額為0.59億澳幣，以人民幣計價之成交金額為11.73億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.02億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為143.40億美元，以澳幣計價成交金額為0.10億澳幣，以人民幣計價之成交金額為62.96億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為401.00億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交401.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為1,468.00億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共18家，契約流通餘額共計582.24億元，本年度累計成交金額為269.82億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計918.95億元，本年度累計成交金額為486.03億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,155.80億元，本年度累計成交金額為478.64億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額1,760.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計509.24億元，本年度累計成交金額1,297.94億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計2.22億元，本年度累計成交金額84.78億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額3,592.35億元。

(八)商品差價契約：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共2家，本年度累計成交金額228.48億元。

上櫃相關業務:

一、截至109年6月20日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：776家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：6家(不包含轉投控掛牌1家)

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數2家(東典光電、亞洲藏壽司)

(四)董事會通過，待核發同意函：1家(軒郁)

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：4家 (上洋、康全電訊、全訊、陞達科技)

二、截至109年6月20日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：248家 (包含外國公司6家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：12家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：1家(亞果遊艇)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：5家（90至108年度累計申請計1,679家）

三、截至109年6月20日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：89家

(二)累計登錄創櫃板家數：170家

(三)當年度累計輔導家數：10家（102至108年度累計輔導計318家）

四、截至109年6月20日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,113家

五、截至109年6月20日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家(特藝石油)

(二)可轉換特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)

六、預計於未來一週掛牌公司(109.6.21~109.6.27)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：無