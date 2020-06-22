中華電信e化帳單月月抽百萬點數

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本公司響應環保，提供電子信箱、 簡訊或語音傳送的無紙化帳單服務，客戶可隨時隨地登入本公司電子 帳單網站、網路客服中心(https://123.cht. com.tw/)或下載中華電信APP查閱詳細的帳單內容再繳費 ，資訊取得方便又即時。

客戶也可申辦轉帳代繳，本公司將於金融機構/ 中華郵政扣款後主動以簡訊/語音通知繳費結果。 小小的改變成就友善環境的一大步， 讓我們共同攜手以無紙化帳單愛護我們居住的環境。

中華電信e化帳單，每年約當減少砍伐52,800顆樹木，歡迎客 戶以市內電話撥打123或以手機撥打800客服專線， 或至本公司各門市申辦電子帳單、簡訊帳單等e化服務， 讓生活因無紙化而更形多采多姿。