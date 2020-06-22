臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超14.84億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/6/15~2020/6/19）外資在集中市場總買進金額為2,596.48億元，總賣出金額為2,611.32億元，賣超為14.84億元，另統計自2020年年初至6月19日止，外資總買進金額為4兆8,562.12億元，總賣出金額為5兆4,442.12億元，累計賣超為5,880.00億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為14兆3,838.62億元新台幣，占全體上市股票市值的40.95%，較6月12日的14兆2,806.17億元新台幣，增加1,032.45億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進124,873千股，賣出103,253千股，買超21,620千股。

第二名：緯創：買進65,883千股，賣出48,041千股，買超17,842千股。

第三名：國巨：買進31,094千股，賣出14,949千股，買超16,145千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進77,498千股，賣出173,181千股，賣超95,683千股。

第二名：元大金：買進59,580千股，賣出124,471千股，賣超64,891千股。

第三名：永豐金：買進44,196千股，賣出91,045千股，賣超46,849千股。