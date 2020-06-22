動畫材料包 一鍵送到校 府中15「來一點動畫課」即日起開放線上申請

動畫材料包，宅配送到校！府中15即日起推出「 來一點動畫課-手做動畫材料包」開放全國學校申請， 只要填寫線上表單，一鍵送出就能將首座動畫樂趣帶入校園！

府中15位於新北市板橋區，長期致力於動畫藝術的推廣， 並開發多款手做動畫課程。自推出校外教學計畫以來， 已累計超過3萬名學生到館參與手做動畫課程， 為能讓動畫藝術更深耕於校園。並打破地域的限制， 讓更多師生體驗親手做動畫的樂趣，特別推出「來一點動畫課- 手做動畫材料包」，將手做動畫課程中的-旋轉木馬， 製作成衣動畫材料包，開放各校於線上申請。

本次也先至新北市泰山區明志國小進行體驗教學， 參與體驗的林老師表示： 很開心府中15能夠提供這樣子的申請方式， 運用這份教材能夠讓學生用很簡單的方式學習到動畫原理， 學生也非常沉浸在創作過程中，更有許多同學表示， 從來沒想過原來用紙張就夠做出動畫， 而自己可以獨立做出一支動畫非常有成就感。

本次「來一點動畫課-手做動畫材料包」 內容包含製作旋轉木馬動畫的材料以及教學影片，只要提出申請， 由府中15將材料及教學影片寄到學校供老師教學使用， 透過教學影片可以從中認識視覺暫留的原理， 並由老師帶領同學發揮創造力，動手完成手做動畫， 使學生進一步欣賞動畫的奧秘。

「來一點動畫課-手做動畫材料包」每位只要材料費50元， 凡教育部所訂新北市之偏遠地區學校，免收課程材料費。 課程自即日起開放線上申請，歡迎全國學校老師踴躍參加。 詳細課程資訊可至府中15官網 (www.fuzhong15.ntpc.gov.tw)查詢， 或電洽29683600分機276。