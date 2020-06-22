台灣「振興三倍券」紙本預購限時兩梯次！錯過7/1要等到8月

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）萬眾矚目的「振興三倍券」即將於7月1日開放民眾預訂紙本與綁定數位支付工具.，經濟部中小企業處提醒，紙本預購時間只有限定兩波，來不及預訂者可於7/15起至12/31止到全省郵局購買。

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振興三倍券分為紙本券、信用卡、電子票證及行動支付等4種領取方式，民眾可依自己的使用習慣擇一使用，為讓民眾更加了解三倍券綁定、預訂申請管道，以及各家業者優惠加碼方案，即日起可善用「振興三倍券」官網，查詢相關資訊。

經濟部中小企業處表示，超商或網站預購紙本三倍券時間分為兩波，第一波可於7月1日至7月7日可在網站或超商服務機台進行預訂，7月15日後攜帶健保卡或身分證明文件到指定的通路領取三倍券，第二波預購則於8月1日至8月7日開放。

而來不及預訂的民眾，也可於7月15日起至12月31日期間到全國各地郵局，憑健保卡或身分證明文件現場領取三倍券，並可透過官網查閱各郵局存貨。

圖片取自經濟部中小企業處官方臉書。

除了紙本三倍券，民眾也可選擇數位三倍券。目前數位三倍券合作業者已達49家，為鼓勵民眾選用數位三倍券，業者推出多項加碼優惠，業者規劃之數位支付優惠方式包括新戶首刷禮、滿額回饋、加碼回饋、合作店家優惠及抽獎等，部分業者前述優惠合計最高達2,000元以上。

使用數位工具的民眾，亦可在「振興三倍券」官網一覽各家支付平臺或銀行祭出的優惠加碼好康，無論是看準哪間業者推出的加碼優惠，7月1日起統一可在官網查看正式綁定之相關訊息，7月15日開始消費累計滿額3,000元即享回饋。

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