【不堪虧損】台灣《蘋果日報》宣布分批資遣140人　工會：遺憾與不解

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台灣《蘋果日報》今天(22日) 證實，由於武漢肺炎疫情影響，廣告收入銳減，營運虧損，即日起將分批資遣約140名員工，裁員比率約為13%，以期度過媒體寒冬。

日前台灣蘋果日報即傳出裁員消息，今天下午蘋果日報透過新聞稿表示，

「去年推動訂閱制，即已知道這是一條辛苦的路。今年迄今，因受到武漢肺炎影響，廣告收入銳減，台灣營運虧損，不得不忍痛裁員，依照『勞基法』辦理資遣。」

新聞稿指出，蘋果日報裁員範圍，包括數位及紙媒編輯部共65人，業務及行政部門約75人，裁員比率約為13%。

蘋果日報補充，編輯部的裁員方向，主要是調整地方新聞的傳統作法，未來將更專注調查採訪、重要社會新聞及專題製作。

蘋果日報表示，

「雖然台灣訂閱制環境仍未成熟，推動不易，但仍將繼續推動，也會持續改善服務品質，提供付費會員更好的閱讀介面及多元化超值服務。」

至於未付費會員，蘋果日報也會回應他們的期待，方便他們從「蘋果新聞網」看到最獨家及最好的報導。

針對資方決定，蘋果日報工會在臉書上表示，理解資方在目前環境下面臨虧損，但近年來同事都努力配合公司轉型，如今卻要承擔發展不順的後果，工會非常遺憾與不解。

針對資遣案，工會表示先前已向社方關切，爭取到自願者優先納入。工會將持續向資方爭取對會員加發預告工資或資遣費等優於法定資遣的條件，確保會員最大權益，也會協助對資遣有疑義的會員進行爭議調解程序。