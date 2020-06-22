陳菊獲提名台灣監察院長　誓言超越黨派將退出民進黨

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統府今（22）日召開記者會公布下屆監察院人事提名名單，其中前總統府秘書長陳菊獲提名為監察院長兼國家人權委員會主任委員，不過副監察院長及一名監察委員的提名，則因爭議人物的退出而從缺。

陳菊致詞時表示，過去50年來她參與台灣的民主與人權運動，今日面對新的角色與承擔，她明白監察院的工作必須超越黨派，超然公正行使職權，因此她將辭去所有政黨職務、退出政黨，未來也將不再參與任何政黨活動。她隨後指出，將在立法院行使人事同意權後退出民主進步黨。

陳菊接著指出，「今天我的角色必須慢慢淡出政治這個功能，我有機會回到我當時從政的初衷，回到追求對人權的保護，讓台灣的社會沒有恐懼、壓迫。」

陳菊提及，擔任院長期間，一定會讓監察院功能更加公正、有效能，發揮救濟人民及監督政府的功能，並加強國家人權委員會制度的建立，落實保障及促進人權的功能。

原訂19日要由提名審薦小組召集人陳建仁主持的監察院第六屆院長、副院長及監察委員提名記者會，因被提名人選提早曝光，相關人事引發朝野各界反彈，因而導致記者會臨時取消。

原獲提名的前台東縣長黃健庭因中國國民黨祭出黨員懲處，加上綠營也大表不滿後宣布退出提名；另一名備受爭議的監委被提名人前新北市副市長陳伸賢也在隨後退出。

今日的提名中，便有兩名監委提名人從缺，其中包括副監察院長；對此，總統府祕書長蘇嘉全表示，未來若有合適人選，且該人選能達到超越黨派、化解對立的目標，便會進行提名。

此次監委提名人共27人，其中15人為男性，12人為女性，女性比例超過三分之一；全體監委被提名人，平均年齡為62.6歲，並有七位是現任監委。