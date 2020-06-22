台鐵7款元氣便當6/24起限量開賣　全台灣6縣市快閃發售

台鐵局22日舉行記者會宣布自6月24日至7月31日止，期 間限定推出7款元氣便當。 台鐵局22日舉行記者會宣布自6月24日至7月31日止，期 間限定推出7款元氣便當。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國際間武漢肺炎疫情依然嚴峻，國人無法出國旅遊之下，國內旅遊蓬勃發展中，為搶搭這股風潮，台鐵局轄下6個餐務室自6月24日至7月31日止，期間限定推出7款便當，採用在地食材，讓大家環島旅遊之時，亦可品嘗各地區特色便當，豐富鐵道旅遊食的記憶。

台鐵局今天舉行「元氣便當」發表記者會宣布，台北、台中、高雄、七堵、花蓮、台東等6個餐務室，自6月24日至7月31日止，每日限量販售7款不同口味的元氣便當，每天每款限量150個。

花蓮站推出的梅雞田園南瓜飯。（圖片取自台鐵官網）

台鐵局說，7款便當包括台北的紹興雞腿排及香椿蔬食便當、台中的麻油松阪豬便當、高雄的芋見元氣便當、台東的紅藜平安便當、花蓮的梅雞田園南瓜飯便當、七堵的養氣人蔘雞腿便當，使用蘊含媽媽幸福味的中藥或台灣在地新鮮天然食材入菜，友善支持本土農業。

台鐵局表示，國內疫情逐漸趨緩，民眾開始展開防疫新生活，品嚐台鐵便當是安心環島鐵道旅遊體驗不可或缺的一環，希望大家不管是環島遊或就近玩，都能品嘗台鐵各餐務室的元氣便當，讓便當裡的食材，帶領大家體驗台灣在地山海田野的生命軌跡，口口都是蘊藏幸福健康的味道。

高雄站推出的芋見元氣便當。（圖片取自台鐵官網）