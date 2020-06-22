日本通過變更釣魚台地籍名　台灣總統府：單邊行為無法改變我主權

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）日本沖繩縣石垣市議會今（22）日表決通過釣魚台列嶼的行政區名更名一事，對此總統府及外交部在稍後重申釣魚台列嶼主權屬於我國，任何意圖改變此事實的行為均屬無效。

石垣市議會今日表決通過將登野城（即釣魚台列嶼）地籍名稱改為「登野城尖閣」。外交部隨後表示，已透過外交管道向日方表示遺憾及嚴正抗議。

總統府在午間表示，「釣魚台列嶼是中華民國領土，這是政府一貫的立場，任何單邊行為並不會改變這個事實。」

總統府發言人張惇涵指出，「我們也注意到中國公務船長期以來在相關水域騷擾作業漁民致生此次風波，我們呼籲相關各方，任何單邊行為並無助於問題的妥善解決，唯有秉持『擱置爭議，共同開發』的原則，以和平方式解決東海地區的爭議，共同維護區域的和平與穩定，才是適切做法。」

外交部則重申，釣魚台是我國固有領土，我國擁有主權的事實不容置疑，任何其他各方採取的片面主張及行為均無法改變這個事實。

外交部強調，我國政府一貫堅持我國擁有釣魚台列嶼主權，今後仍將秉持和平理性方式處理釣魚台列嶼主權問題。

外交部再次剴切呼籲日方理性克制，勿以片面舉動干擾我國對釣魚台列嶼的主權，避免影響東海穩定和平及台日友好關係。

日媒報導，石垣市政府在6月初提出更名案，主因是避免與石垣島其他同名的地區混淆，然而中國公務船近期持續在釣魚台週邊海域航行並出現挑釁行為，也促使日本企圖藉更名一事伸張主權。

由於釣魚台在台灣隸屬宜蘭縣，宜蘭縣長林姿妙今日也表達強烈遺憾，並重申縣府與中央攜手護主權、護漁權態度不變，絕對不能讓台灣的主權及漁民生計受到傷害。

為反制石垣市政府提出更名案，宜蘭市議會在上週搶先通過將釣魚台正名為「頭城釣魚台」的臨時動議提案，今日將交付表決。對此縣政府表示，將依照表決結果研議辦理。