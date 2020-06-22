手作香包DIY 高雄移民署邀新住民歡慶端午

說明：課程中藉由活潑的教學方式，結合互動活動-「愛的解套」，考驗夫妻間的默契。(南區事務大隊高雄市第二服務站提供) 說明：課程中藉由活潑的教學方式，結合互動活動-「愛的解套」，考驗夫妻間的默契。(南區事務大隊高雄市第二服務站提供)

時序進入酷夏，適逢我國重要節日「端午節」即將到來，傳統將進行划龍舟、包粽子、掛菖蒲、艾草、戴香包等習俗，為讓新住民體驗臺灣節慶文化，移民署南區事務大隊高雄市第二服務站透過「家庭教育暨法令宣導課程」，邀請初入境新住民及其家屬，共同手作防蚊蟲的香包，進一步瞭解香包之典故及節慶之寓意。

香包為古代人的防疫利器之一，相傳對於增強免疫力，預防傳染病有很好的效果，也含有辟邪、驅蟲、驅瘟、保平安之意。自製端午香包的方法並不難，運用不織布、棉花、防蚊草藥等材料即可製作香包，服務站特別邀請初入境新住民及其家屬手作具有節慶特色的「粽子香包」，製作過程簡單、有趣，非常適合夫妻、家庭親子同樂。本次也邀請高雄市岡山區衛生所宣導「登革熱、茲卡病毒及蚊媒病相關防疫措施」，炎熱的夏季，氣候潮濕，正是蚊蟲孳生的主要期間，更是登革熱流行季節高峰期，提醒新住民及其家屬需加強清除雨後積水容器，前往登革熱流行地區時，更要做好防蚊措施。

來自越南的新住民阿嬌表示，越南在農曆5月5日也會慶祝端午節，正因天氣熱易造成疫病蔓延，越南人把端午節也稱「殺蟲節」，節慶當天會包越南粽子祭拜祖先保佑農作物不被昆蟲啃食，並且會在早上起床後先吃糯米酒釀及酸果的習俗，將身上的寄生蟲殺死、防止細菌病毒入侵。對於這次課程所製作的粽子香包則是第一次看到，阿嬌開心地表示，能體驗不同於越南的臺灣傳統習俗感到相當特別，香包外觀漂亮且帶香氣，掛在包包上還有驅蚊蟲的效果，美觀又實用。

高雄市第二服務站主任陳盈智表示，服務站每個月都會辦理一場「家庭教育暨法令宣導課程」，很開心這次與新住民及其家屬共度別具意義的傳統節慶「端午節」，讓來自不同國家的新住民體驗多元的異國文化。另移民署針對逾期停居留外來人口所規劃的擴大自行到案專案，即將於109年6月30日截止，再次呼籲逾期外來人口趕緊於專案結束前主動投案，安心返家。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)