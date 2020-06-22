蔡總統見證台灣「勇鷹」高教機首飛成功　試飛官:「勇鷹」不同IDF、是全新飛機

首架勇鷹新式高教機22日上午在台中清泉崗機場正式首 飛後，總統蔡英文（中）和2名飛行員合影留念。 中央社 首架勇鷹新式高教機22日上午在台中清泉崗機場正式首 飛後，總統蔡英文（中）和2名飛行員合影留念。 中央社

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【更新】台灣「國機國造」歷史新頁！ 勇鷹高教機上午首飛成功、「前輩」IDF戰機衝場致意

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）勇鷹高教機今天(22日)上午成功升空首飛12分鐘，總統蔡英文強調，這是繼31年前國造經國號IDF戰機後，再次締造歷史；漢翔公司指出，勇鷹扮演承先啟後的角色，有助下一代軍機自研自製。

首架勇鷹新式高教機22日上午在台中清泉崗機場首飛成功降落後，滑行進入記者會場，總統蔡英文（背對鏡頭者）比出大拇指向2名飛行員致意。中央社

勇鷹新式高教機22日上午在台中清泉崗機場正式首飛，以紅白藍的飛機塗裝亮相。中央社

國機國造、首架AJT（Advanced Jet Trainer）新式高教機去年9月24日在台中漢翔公司正式出廠，並定名為「勇鷹」，以紅白藍的飛機塗裝首度亮相，未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，精進為「3階段2機種」訓練，有利銜接未來F-16V等先進戰機戰訓任務。

首架勇鷹新式高教機（編號11001）上午9時20分在台中清泉崗機場正式首飛，於上午9時32分成功降落，共飛行12分鐘，飛行課目包括地面滑行、高速滾行升空、空中飛行測試、五邊進場、保持最佳進場姿態落地，期間同樣是國造的IDF經國號戰機除了伴飛，勇鷹降落後也高速衝場致意，象徵「承先啟後」，寫下國機國造歷史新頁。

首架勇鷹新式高教機22日上午在台中清泉崗機場正式首飛後，成功降落，滑行進入記者會場時，不少人振臂、比讚歡迎勇鷹高教機。總統蔡英文也和2名飛行員合影留念。

蔡總統致詞時強調，這次完成的首飛展示任務，是近31年前經國號IDF戰機首飛後，再次締造歷史性一刻；當年IDF團隊是航太史傳奇，勇鷹傳承光榮與專業，相信會持續締造紀錄、延續傳奇。

蔡總統指出，目前新式高教機已完成一系列地面工程測試，由中科院執行的靜力試驗（static test）也通過驗證，接下來還會展開第二架測試機結構疲勞驗證，目標滿足30年、8000小時需求指標。

中央社報導，勇鷹高教機兩位試飛官都表示，勇鷹無論外觀、氣動力學都與IDF不同，是全新飛機。

試飛官管延年指出，外界懷疑勇鷹沿用IDF設計，會有前後座高低差不足的問題（教練機後座教官席應高於前座學員席），但外界不知道的是，後座有4K影像複視器可供教官同步得知前座影像、數據，甚至可操作落地，視野比目視效果還佳。

勇鷹試飛官路志元會後受訪表示，今天課目均在高度5000呎，並執行5000公呎課目測試，確定性能、品質、安全、安控都是正常的；他提到，他對於勇鷹高教機相當有信心，因此心情上不會覺得緊張，從飛機工程設計、研發組裝生產，一直到地面設計他都很有信心，因此希望今天將勇鷹最好的一面呈現給外界。

路志元提到，結束試飛後，總統蔡英文也曾詢問他的心情，並給予肯定，更以這架飛機為榮，「感覺得出來蔡總統心情很好」。

路志元說，外界很多人都認為勇鷹是由經國號IDF戰機研發改良而來，但事實上，無論是外觀、氣動力學等都跟IDF不同，是全新的飛機，後續也會有9到10個月的研發測試。

漢翔公司總經理馬萬鈞受訪表示，6月10日是勇鷹的首次離地試飛，若加上今天的正式首飛，勇鷹共進行4次升空飛行，後續還會有無數次的試飛，經過一連串測試後再邀請空軍共同測試，直到空軍認為沒有問題後，才會進行量產。

有關勇鷹具備「平戰轉換」功能，馬萬鈞只表示，如掛載飛彈，就不是教練機，而是戰機，「因此勇鷹目前就是教練機」。

媒體追問，擔任部訓機任務時必須掛載彈藥，馬萬鈞答覆，航空業的進步並不是以前可以想像，可以透過很多方式達成訓練目的，勇鷹絕對不會比國外教練機差。

漢翔公司所發布的新聞稿內容也指出，新式高教機在去年(108年) 9月24日出廠，今天已首飛成功，蔡總統的要求漢翔公司都做到了，台灣的國防自主在過去3年多來，高教機自製率提升了，也培育出屬於自己的專業人才，創造1200個就業機會，實現了國人對國防自主的期待，展現出國防自主的豐碩成果。

漢翔表示，航空科技與航空產業是各國科技、經濟指標之一，而國防科技研發成果是產業升級的重要基石，政府將國防產業放入「5加2產業創新」中的一環，從單向的對外採購變成內部研發製造，期能帶動周邊產業的發展，培養國內航太產業自己的研發人才，力求國機國造。

漢翔強調，新式高教機作為國機國造的啟始計畫，扮演著承先啟後的角色，有助於下一代軍機的自研自製，期待政府國防自主的政策能夠延續，繼續規劃軍用飛機和發動機的關鍵技術開發，以及整機設計製造，藉以提升國防自主和自研自製的能力，為國家奠定國機國造永續發展的脈動，替下一代戰機共同努力。

勇鷹高教機自研自製，在民國106年2月7日啟動研製，在空軍、漢翔、中科院及所有上下游廠商合作下，108年9月首架出廠，今天 (109年) 6月22日首飛。勇鷹高教機總架數達66架，總經費達新台幣686億元，其中377億元在台灣完成，帶動國內航太產業發展、進步，目標115年完工。

首架勇鷹新式高教機22日上午在台中清泉崗機場首飛降落，滑行進入記者會場時，不少人振臂、比讚迎接。中央社